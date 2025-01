Il Lago di Como è il sogno più grande degli stranieri che cercano case e ville in Lombardia (con 2 borghi superstar)

La Lombardia si conferma meta ideale per acquirenti immobiliari stranieri. A trainare le richieste sono le zone dei laghi, con la provincia di Como che guida la classifica delle preferenze. Stati Uniti, Regno Unito e Germania sono le nazioni più attive. Boom di richieste da Svezia e Danimarca. A Milano e provincia cresce il valore degli immobili richiesti.

La Lombardia si conferma tra le regioni italiane preferite dagli stranieri in cerca di una nuova casa all’estero. Secondo il report annuale elaborato da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, la regione nel 2024 continua a registrare numeri in crescita sul fronte delle richieste, trainata dall’interesse per le zone dei laghi e per la provincia di Milano, che si candida ad essere sempre più al centro degli investitori internazionali ed europei sul fronte immobiliare.

Gli Stati Uniti restano il principale mercato internazionale con il 27,63% delle richieste, mentre la Germania contribuisce con il 13,21%, ma registra un calo significativo del 27,97% rispetto all’anno precedente, probabilmente a causa dell’incertezza economica che sta vivendo la nazione. Il Regno Unito rimane stabile al terzo posto con il 6,49%. Tra le altre nazioni troviamo i Paesi Bassi, con un 4,61% delle richieste sul totale, e la Francia che nel 2024 registra un significativo aumento rispetto all’anno scorso (+10,32%), rappresentando il 4,39% delle richieste totali. Particolarmente interessanti sono i dati annuali relativi alle richieste provenienti da alcuni paesi del Nord Europa come la Svezia (+13,57% a/a) e la Danimarca (+34% a/a).

Dove hanno cercato casa

Il lago è uno degli elementi catalizzatori delle richieste a livello di zona. In particolare, il Lago di Como registra il 57,70% del totale delle richieste. Seguono Il lago di Garda con il 7,77% e il lago d’Iseo con il 7,44%. Guardando alle province, quella di Como guida la classifica con il 53,05% delle richieste, seguita da quella di Brescia con il 14,29%, Bergamo (11,71%), Lecco con l’8,94% e una crescita annuale del +15,27% e naturalmente Milano che registra il 3,03% del totale delle richieste. Da segnalare il crescente interesse da parte degli acquirenti stranieri per le province di Monza e Brianza e Pavia.

A livello comunale è sempre Como a guidare la classifica. Da segnalare le crescite a doppia cifra rispetto nel 2024 rispetto al 2023 di comuni comaschi come Bellagio con il +51%, Plesio con un +82,05%, , Riva di Solto (Bergamo) con un +38,71% e Argegno, sempre sul Lario, con un +19,65%.

Le tendenze del mercato

Le abitazioni più richieste riflettono le caratteristiche di una città metropolitana come Milano, ma anche la quotidianità trascorsa sulle rive del lago: al primo posto troviamo la categoria “appartamento” con il 36,96% delle richieste, seguita dalla “villa” con il 20,1% e dalla “casa indipendente” con il 10,31%.

Gli acquirenti stranieri prediligono immobili già restaurati o abitabili (59,09% delle richieste), di oltre 120 mq (48,77%) seguiti da quelli tra 60-80 mq (17,95%). Per quanto riguarda il numero di stanze, predominano le abitazioni con 2 camere da letto (35,66%), seguite da quelle con 3 camere da letto (19,47%).

Per quanto riguarda i prezzi, le richieste internazionali riflettono la tendenza del mercato: Milano città vede un incremento del 28,37% a/a del valore medio immobiliare richiesto, che si attesta a 1.781.924 di euro (la fascia di prezzo oltre 1 mln rappresenta il 50,34% del totale delle richieste).

La situazione nella provincia di Milano è simile, con un valore medio richiesto che si attesta a 1.539.214 di euro con una crescita annuale del +34,13%. Diversa è la situazione nella provincia di Como, dove il valore medio si attesta a 889.639 euro, con una crescita annuale del 6,18%.

A livello regionale, la domanda si orienta prevalentemente verso immobili con un budget inferiore ai 250.000 euro. In particolare, la fascia fino a 100.000 euro rappresenta il 21.07%, seguita dalla fascia tra 100.000 e 250.000 euro (20,88%). La fascia tra 250-500 mln si attesta al 27.87%. Per quanto riguarda il valore medio degli immobili richiesti nel 2024 in Lombardia si attesta a 782.760 euro, con una leggera crescita dello +0,96% rispetto al 2023.

Gate-away.com

E’ il portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare una casa in Italia. Da 15 anni promuove nel mondo le bellezze del territorio e il patrimonio immobiliare italiano favorendo l’incontro fra domanda estera e offerta del mercato italiano. Sito: www.gate-away.com