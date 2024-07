Il palco galleggiante del Lago di Como raddoppia: 10 spettacoli tra le due sponde del Lario. Il programma

Il palco galleggiante del Lago di Como raddoppia e ospiterà grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Sono infatti dieci gli spettacoli che a partire da venerdì saranno messi in scena sul manufatto, unico nel suo genere, che viaggerà da Tremezzina a Lecco per attraccare anche nei comuni di Bellano e Colico.

La sua realizzazione grazie al genius loci comasco e ai finanziamenti di Regione Lombardia sul piano integrato della cultura “Un tesoro di territorio” coordinato dalla Camera di Commercio è stata realizzata dal Comune di Tremezzina grazie anche ai finanziamenti di Como Acqua e dei comuni di Bellano, Cernobbio, Colico, Como, Dervio, Lecco, e della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, oltre all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori. Proprio quest’ultima ha stipulato un accordo con i comuni finanziatori e in questi mesi ha ulteriormente finanziato per 80.000 euro le opere per l’attracco in piena sicurezza del palco nelle location individuate e la logistica degli spostamenti del manufatto da un comune all’altro.

L’accordo tra Comuni e autorità di bacino prevede il coordinamento del calendario di eventi per questa estate dopo la positiva sperimentazione effettuata lo scorso anno a Tremezzina e Lecco, e l’affidamento congiunto a un soggetto unico per la gestione del palco per le prossime estati. “Stiamo procedendo un passo alla volta data la complessità della sfida che abbiamo raccolto – spiega Luigi Lusardi, presidente dell’Autorità di Bacino – Siamo più che mai convinti delle grandi potenzialità del manufatto, capace di esaltare la bellezza del lago e proporre spettacoli ecosostenibili valorizzando le sponde già attrezzate per ospitare gli spettatori in un contesto meraviglioso”.

L’Autorità di Bacino sta già lavorando per attrezzare altre location per il prossimo anno nei comuni di Cernobbio e Dervio e studiando una nuova location a Gravedona, davanti a Palazzo Gallio. Il palco è ampio 200 metri quadrati, è dotato di due tribune telescopiche con funzione di quinte e capaci di ospitare fino a 40 musicisti, oltre a essere dotato di tutte le predisposizioni tecniche per l’allestimento audio-luci dei concerti. “L’occasione di collaborazione tra i comuni delle province di Como e Lecco non ha precedenti – fa eco a Lusardi il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra – l’obiettivo finale non è solo una gestione unitaria, ma anche la costruzione di un Festival di grande spessore artistico e culturale di richiamo internazionale”. Ma già quest’anno il palco ospiterà grandi nomi come da programma che segue. Si parte da Bellano con energia pura per chiudere a Colico con la magia del violino.

CALENDARIO SPETTACOLI ESTATE 2024

BELLANO – Sabato 13 luglio – ore 21.00 – Spiaggia della foce del fiume Pioverna – PROGRAMMA: 7S8 SETTESOTTO. La band si distingue per la formazione vivacissima colorata e numerosa, con tre cantanti e tanta voglia di far divertire. Dal 2006 sono la band che accompagna Platinette nei suoi tour live. Propongono con rinnovata freschezza quei brani che hanno fatto la storia della musica italiana e del pop dance internazionale, fino ad arrivare alle “hit” più suonate del momento. Gli arrangiamenti curati, i repentini cambi di scena, la versatilità, hanno fatto in modo che dal 2000 i SETTESOTTO siano una delle coverband più gettonate e richieste nel panorama musicale e d’intrattenimento. Ogni serata è un’esplosione di movimento ed energia pura. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palasole in via Vittorio Venete 23.

BELLANO – Domenica 14 luglio – ore 19.30 – Spiaggia della foce del fiume Pioverna – PROGRAMMA: La CASANOVA VENICE ENSAMBLE sarà presente con i suoi 25 musicisti con Violini, Viole, Violoncelli, Oboe, Flauto, Corno, Tromba, Trombone, Timpani, Tastiere, Contrabbasso/Basso Elettrico, Chitarra Classica/Elettrica, Batteria, Pianoforte Soprano, Tenore, e Voci Soliste con acrobata e corpo di ballo. Suonerà un vasto repertorio che spazierà dalle musiche del Rondò Veneziano, alle sonorità classiche di Verdi, Puccini, Offenbach, Strauss fino a Bocelli e le colonne sonore d’autore di Morricone, Bernstein, Lai, Jarre e i brani dei musical più famosi. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palasole in via Vittorio Venete 23.

LECCO – Mercoledì 17 luglio – in località gradinate di lungo Lario Piave – PROGRAMMA: nell’ambito del Lecco Jazz Festival – Classic & Jazz – ROBERTO PORRONI TRIO proporrà lo spettacolo dal titolo “Come suonano Bach e Rameau in jazz?”, un fil rouge che accomuna periodi e stili lontani, proposto da musicisti di diversa estrazione in singolare accostamento strumentale. Per maggiori info https://teatrosocietalecco.it/jazz-festival/

LECCO – Domenica 21 luglio – in località gradinate di lungo Lario Piave – PROGRAMMA: nell’ambito di Lecco Jazz Festival, PAOLO FRESU proporrà lo spettacolo dal titolo “Heroes” omaggio a David Bowie”, uno straordinario omaggio a David Bowie, interpretato dal celebre trombettista Paolo Fresu e da una compagnia di musicisti stellari: Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer. Per maggiori info: https://teatrosocietalecco.it/jazz-festival/

LECCO – Mercoledì 24 luglio – in località gradinate di lungo Lario Piave – PROGRAMMA: nell’ambito della rassegna “Sound Of Lecco” il canatutore ALEX BRITTI fa tappa con “Live 2024”. Il meglio del repertorio dell’artista e i nuovi brani del futuro disco in arrivo, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra. Per maggiori info: https://leccotourism.it/sound-of-lecco-alex-britti-live-2024/

TREMEZZINA – Mercoledì 14 agosto – ore 21 – Golfo di Venere in località Lenno – PROGRAMMA: in apertura la MEMORIES SOCIAL BAND e a seguire la OI & B ZUCCHERO CELEBRATION BAND con 30 elementi sul palco di archi; violini, viole, violoncelli e contrabbassi con la voce di Christian Garbinato che con una straordinaria somiglianza sia estetica che vocale, rende sicuramente omaggio in maniera convincente al blues dell’artista.

TREMEZZINA – Giovedì 15 agosto – ore 21 – Golfo di Venere in località Lenno – PROGRAMMA: in apertura MEMORIES SOCIAL BAND a seguire la ITALIAN DIRE STRAITS con il tributo ai Dire Straits e in chiusura fuochi di artificio in timing con la musica e il video della band. L’Italian Dire Straits è definita la miglior tribute band. Ha suonato in tutta Europa e anche all’Hammersmith Odeon di Londra, dove i Dire Straits hanno registrato Alchemy.

LECCO – Domenica 4 settembre – in località gradinate di lungo Lario Piave – PROGRAMMA: nell’ambito della rassegna “Sound Of Lecco” si esibiranno i SULUTUMANA con un vero e proprio omaggio all’indimenticato artista genovese. Insieme ad un ospite speciale, daranno vita ad uno spettacolo esclusivo, in viaggio tra le canzoni del compianto cantautore genovese.

LECCO – Mercoledì 7 settembre – in località gradinate di lungo Lario Piave – PROGRAMMA: nell’ambito della rassegna “Sound Of Lecco” l’artista GIOVANNI ALLEVI farà tappa con “Piano solo Tour”. Il suo ritorno, tanto atteso, è anche una risposta di profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di affezionati che fremono per poter rivivere il “filosofo del pianoforte”. Per maggiori info https://leccotourism.it/sound-of-lecco-giovanni-allevi-piano-solo-tour/

COLICO – Sabato 14 Settembre – località Laghetto di Piona – PROGRAMMA: SAULE KILAITE è una violinista, solista, performance artist, compositrice e scrittrice di origine lituana. Il suo progetto artistico Violin Performance è basato sull’unione di cinque arti: Musica, Danza, VideoArte, Letteratura e Teatro. La sua discografia contiene interpretazioni originali per violino solista di brani celebri di musica classica, colonne sonore e cover della musica leggera. Nel 2009 – 2010 è stata protagonista musicale su RAI 2 e ha suonato su palchi prestigiosi in Italia e in Europa.