Il più famoso evento di baratto e scambio abiti, giochi, libri e oggetti in provincia di Como: ecco lo Swap Party

Una giornata dedicata al riuso, alla creatività e alla sostenibilità in provincia di Como, per la precisione a San Fermo della Battaglia, Spazio Polifunzionale, il 19 gennaio prossimo: arriva lo Swap Party è l’evento perfetto per chi desidera dare nuova vita agli oggetti che non utilizza più e scoprire nuove risorse attraverso il baratto. Un pomeriggio all’insegna della condivisione e della consapevolezza ambientale, dove grandi e piccini potranno partecipare a laboratori creativi, attività ludiche e momenti di riflessione.

L’evento prevede spazi dedicati al baratto, dove sarà possibile scambiare abiti per adulti e bambini, giochi, libri e oggetti per la casa. Ogni partecipante potrà portare fino a cinque oggetti, puliti e in ottimo stato, che verranno consegnati alla segreteria. In cambio, riceverà un gettone da utilizzare per scegliere qualcosa di nuovo tra le proposte disponibili.

Durante il pomeriggio si susseguiranno diverse attività. Dalle 14:00 alle 17:00, lo spazio del baratto libri sarà attrezzato con comode sedute per scegliere un libro e leggerlo con calma, e per i più piccoli sarà animato dalle letture curate dai volontari di A voce Alta Como. Dalle 15:00 alle 17:00, si potrà scegliere tra diverse attività: Zirkuswagen: un laboratorio di circo per tutte le età, proposto da Circoliamo, nel quale esplorare il mondo dell’acrobatica aerea, dell’equilibrismo e della giocoleria sostenibile.

Parents for Future e Mothers Rebellion guideranno un laboratorio creativo con filati, ideale per intrecciare braccialetti, portachiavi e piccoli mandala. Parallelamente, sarà possibile partecipare ai giochi da tavolo sostenibili proposti da Culturaltour. Infine, dalle 15:30 alle 17:00, The Nest Como inviterà i partecipanti a unirsi a un laboratorio di riciclo creativo, dove oggetti di recupero prenderanno nuova vita in un’opera collettiva.

Uno dei momenti più attesi sarà la sfilata “Jeans e Dintorni”, prevista per le 17:30 e organizzata da Famiglie in cammino, in collaborazione con Cias scuola di Como, Associazione Luminanda, Cooperativa Si può Fare e Cooperativa Varietà che gestiscono negozi dell’usato solidale a Como. In passerella sfileranno persone di ogni età per dimostrare che anche la moda può essere sostenibile, attraverso scelte di acquisto consapevoli e responsabili.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma i posti sono limitati, quindi si consiglia l’iscrizione scrivendo a famigliesostenibili@gmail.com

Giovanna Montanelli, coordinatrice di A voce Alta Como e Famiglie in cammino e tra le organizzatrici dell’evento, sottolinea l’importanza di questo appuntamento: “Perché proporre uno Swap party? Perché in tanti abbiamo oggetti, libri, abiti, giochi che non utilizziamo più per vari motivi (cambiamo taglia o gusti) e quello che a noi non interessa più può invece essere utile ad altre persone. Con il Natale sicuramente ci sono arrivati regali che non erano quelli che volevamo e quindi… questa è l’occasione per dare loro una nuova vita, mettendoli in circolo e facendo felice qualcun altro! Questo evento non è solo un momento di scambio materiale, ma anche un’opportunità per riflettere insieme su un consumo più responsabile e consapevole. Acquistare meno ma acquistare meglio, favorendo i piccoli produttori e scegliendo prodotti di qualità.”

L’evento fa parte del progetto “Famiglie Sostenibili”, un’iniziativa ideata per sostenere la crescita armoniosa dei bambini, valorizzare le competenze genitoriali e promuovere soluzioni condivise alle sfide quotidiane. Attraverso la creazione di reti di solidarietà e collaborazione, il progetto mira ad accompagnare le famiglie nel delicato compito di educare e crescere i figli, attraverso una visione di sostenibilità che non si limita al rispetto per l’ambiente, ma abbraccia anche il benessere individuale, familiare e collettivo.

“Famiglie Sostenibili” è realizzato grazie all’impegno di quattro associazioni del territorio comasco: Famiglie in cammino, Asylum, L’isola che c’è e Luminanda, in collaborazione con A voce alta Como e la cooperativa sociale Ecofficine.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Regione Lombardia grazie al contributo previsto dagli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017.

Per maggiori informazioni sul progetto Famiglie Sostenibili:

www.avocealtacomo.it/famiglie-sostenibili/

Contatti per informazioni e iscrizioni: famigliesostenibili@gmail.com