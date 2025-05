Centro storico di Como, questo mitico bar ha grande cura delle persone: ecco una sala molto speciale

In una città che cambia e si trasforma, tra locali fotocopia e mode passeggere, c’è ancora chi sceglie di innovare con il cuore, senza tradire la propria anima. In alto a via Diaz, in quel tratto di strada forse meno “commerciale” e vivace, ma sicuramente più vera e un po’ d’altri tempi, a quasi sessant’anni dalla sua apertura il mitico bar Diaz ha scritto una nuova pagina della sua lunga storia. E lo ha fatto nel modo più semplice, ma nello stesso tempo potente: mettendo le persone al centro.

A guidare questa piccola rivoluzione è Domenico, che con i genitori Maurizio e Giovanna è l’anima di questo locale, che ha trasformato una saletta secondaria del bar in un vero e proprio angolo dedicato a chi soffre di celiachia e intolleranze alimentari. Non qualche opzione “in fondo al menu”, ma un’intera proposta parallela, con panini, piadine, torte e affettati rigorosamente senza glutine e senza lattosio.

“Conoscevo già il mondo della celiachia perché sia mia moglie che mia figlia sono celiache – racconta infatti Domenico – ma ho deciso di fare le cose per bene. Ho frequentato un corso dell’Associazione Italiana Celiachia, sistemato tutte le pratiche con il Comune e ho scelto di usare una saletta poco sfruttata per creare qualcosa di utile”.

Il risultato? Un’oasi accogliente per chi spesso si trova a doversi accontentare, con la possibilità di ordinare tutto ciò che già rendeva il Bar Diaz speciale, ma in versione sicura: “Volevo che anche chi è celiaco potesse avere un’ampia scelta, non solo un paio di alternative sul menù – spiega – per questo praticamente tutti i nostri panini e piadine sono personalizzabili senza glutine e senza lattosio. E chi preferisce il dolce, può trovare anche alcune torte”.

E la risposta non si è fatta attendere: la saletta gluten free del Bar Diaz è diventata un piccolo punto di riferimento per i clienti abituali, ma anche per i turisti: “Sta funzionando, anche perché l’AIC ci ha inseriti in un elenco di locali gluten free a livello europeo quindi, abbiamo anche tanti turisti che vengono appositamente perché ci trovano lì. È bello vedere che la gente apprezza”, conclude.

E così, il Bar Diaz continua a essere ciò che è sempre stato: un luogo autentico in cui sentirsi in famiglia, fatto di chiacchiere al bancone e di un senso di comunità che non ha bisogno di effetti speciali. Ma ora, con un gesto d’amore che è anche esempio di inclusività, aggiunge un altro tassello alla sua storia fatta di passione, attenzione e rispetto.