Inaugurata la nuova rotatoria da un milione di euro in provincia di Como: c’è anche un nuovo parcheggio

È stata inaugurata oggi la nuova rotonda all’incrocio tra la SP41 “Vallassina” e la SP42 “Caslino – Pusiano”, situata nei comuni di Longone al Segrino ed Eupilio. Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle richieste di sicurezza provenienti dai cittadini e dalle amministrazioni locali.

Il progetto, mirato alla messa in sicurezza dell’area intorno al lago del Segrino, ha previsto la realizzazione di una nuova rotatoria in direzione sud, lato Longone, lungo l’asse della SP41, e la creazione di una nuova area parcheggio sul lato nord, lato Canzo, in corrispondenza del percorso che costeggia il lago del Segrino.

“Questo progetto rappresenta un passo importante nella nostra strategia di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale – ha dichiarato Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como – Accogliendo le istanze di sicurezza del territorio, non solo razionalizziamo il traffico veicolare, ma evitiamo anche che i pedoni debbano attraversare la strada per raggiungere la ciclopedonale, che sarà annessa al sistema e collegata direttamente ai parcheggi.”

Il costo complessivo dell’opera, sostenuta dalla Provincia di Como con il contributo di Regione Lombardia e realizzata da Cartocci Strade, è stato di 1.000.000 euro, di cui 500.000 euro provenienti dai fondi della Provincia di Como e 500.000 euro dal contributo regionale.

Soddisfatto anche l’assessore regionale Alessandro Fermi: “Una giornata bella, alla quale mi ha fatto piacere vedere una buona partecipazione. Questa è una rotonda importante non solo per il flusso del traffico, ma anche per la sicurezza, visto che è un incrocio oggettivamente pericoloso. È un’opera fortemente voluta, non solo dalle Amministrazioni comunali ma anche dalla Provincia e dalla Regione – che l’ha finanziata con 500mila euro – e soprattutto dai cittadini, che devono rimanere il nostro unico punto di riferimento”.

Sempre in tema di sicurezza, il Comune di Longone sta realizzando un marciapiede che collegherà l’incrocio con il centro del paese. Anche quest’opera, finanziata con 100.000 euro dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano, è volta a migliorare la sicurezza dei pedoni, soprattutto nell’area vicina al cimitero.

“La sinergia è stata l’arma vincente per portare a termine questo intervento – hanno aggiunto Carlo Castelnuovo, sindaco del Comune di Longone al Segrino, e Alessandro Spinelli, sindaco di Eupilio – ringraziamo Provincia di Como e Regione Lombardia per la bella collaborazione che ha permesso di centrare questo importante obbiettivo. È un’opera che riqualifica il nostro territorio, ridando dignità allo stesso, una miglioria necessaria per la quale anche la cittadinanza ringrazia”.