“Inclusione e coesione”: alla Cometa di Como presentato il dossier realizzato con Anci Lombardia

“La crisi economica e sociale che stiamo vivendo ci insegna che non bastano più le sole risposte emergenziali, ma servono politiche di sistema inclusive e partecipative per passare dalla protezione alla promozione della persona e della famiglia. Con il progetto messo a punto insieme ad Anci, vogliamo fornire agli amministratori locali e agli operatori economici e sociali strumenti di lavoro utili ed efficaci per intercettare i fondi previsti dalla programmazione europea 2021-27 e dalle risorse del PNRR, svolgendo un ruolo di supporto e sostegno in questo percorso”.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi aprendo questa mattina alla Fondazione Cometa di Como i lavori dell’infoday dedicato al tema “Inclusione e Coesione”: nell’occasione è stato presentato il relativo dossier tematico, uno dei 6 dossier elaborati da Anci e Consiglio regionale e che in questi giorni vengono presentati sul territorio lombardo. Digitale, ambiente, mobilità, istruzione e salute gli altri argomenti.

Questa mattina sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, l’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Como Francesca Romana Quagliarini, la vicepresidente di Anci Lombardia Federica Bernardi e il Direttore generale della Fondazione Cometa Alessandro Mele. Ad illustrare il dossier sono state l’economista Daniela Mesini e la Coordinatrice del Dipartimento Welfare di ANCI Lombardia Anna Meraviglia.

Il progetto messo a punto dal Consiglio regionale con Anci Lombardia e i Comuni lombardi è finalizzato a rafforzare le competenze e le capacità degli enti locali per riuscire a intervenire più efficacemente nelle politiche europee. Obiettivo principale è quello di far crescere nei rispettivi enti competenze in grado di cogliere le opportunità europee della programmazione 2021-27 e del pacchetto connesso al Recovery Fund, facendo tesoro anche dell’esperienza dei Seav (Servizi Europa d’Area Vasta) già sviluppata da ANCI Lombardia.