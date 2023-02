Infortuni sul lavoro, nel 2022 il Cpt ha visitato 1.400 cantieri comaschi. Il Prefetto: “Risultati positivi anche dai controlli congiunti”

“Proseguono le iniziative sul territorio di sensibilizzazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della prevenzione nei cantieri edili al fine di individuare iniziative e azioni condivise per realizzare una sostanziale riduzione degli infortuni sul lavoro”, così fa sapere la prefettura di Como. Nel pomeriggio di martedì scorso 31 gennaio 2023, il Prefetto Andrea Polichetti è intervenuto alla riunione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro per le attività edilizie ed affini della provincia di Como (Cpt) alla quale hanno partecipato i massimi rappresentanti delle Associazioni di Categoria (Ance Como, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza), delle Organizzazioni Sindacali (Fenealuil Alta Lombardia, Filca – Cisl dei Laghi e Fillea Cgil di Como), degli Enti Bilaterali di settore (Cassa Edile, Espe – Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Como e Cpt Como – Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro), degli Enti Ispettivi (Ats Insubria, Inail, Ispettorato del Lavoro).

Nel corso dell’incontro la Presidenza del Cpt Como ha esposto i dati delle visite effettuate in cantiere dai tecnici del Comitato evidenziando i positivi risultati conseguiti dopo il potenziamento del personale Cpt addetto ai sopralluoghi, attuato dallo scorso dicembre, come richiesto dal Prefetto e da accordi delle Parti Sociali. A consunto dell’’anno 2022 i tecnici Cpt hanno quindi effettuato in totale 1.404 visite presso le imprese edili in Como e provincia, con un incremento del numero delle visite, da dicembre, pari a 53 interventi soltanto nel Comune di Como.

Per l’anno 2023 la previsione è di sottoporre a sopralluogo del Cpt circa 500 cantieri in più, incrementando significativamente le attività svolte dal Cpt sulla prevenzione degli infortuni e sul miglioramento dell’ambiente di lavoro. Ulteriori implementazioni dei servizi di sorveglianza, vigilanza e consulenza del Cpt saranno oggetto di approfondimento da parte delle Parti Sociali per individuare le modalità possibili a sostegno delle imprese e dei lavoratori a tutela del lavoro sicuro.

L’incontro è stato occasione utile anche per l’individuazione di “canali” aggiuntivi di formazione, informazione e sensibilizzazione non solo per gli operatori del settore (imprese, lavoratori e figure professionali) ma anche per i committenti pubblici e privati e dei cittadini perché la cultura della sicurezza, a partire dalla prevenzione, possa radicarsi nella società per diventare patrimonio di ogni cittadino. Il Prefetto Polichetti ha poi fatto presente che “risultati positivi provengono anche dai controlli congiunti effettuati in provincia dallo scorso mese di ottobre dalle Forze di Polizia e dall’Ispettorato del Lavoro in affiancamento all’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria (Ats). Sono stati controllati 14 cantieri, identificate 57 persone, e sanzionate penalmente e in via amministrativa irregolarità e posizioni di alcuni operatori, alcune delle quali sono in corso di approfondimento. I controlli integrati proseguiranno anche nei prossimi mesi: occorre rafforzare ad ogni livello la cultura della legalità e della prevenzione”