La Variante da 390 milioni sul Lago di Como, Anas: “Ecco cosa è stato realizzato a Colonno e Griante”

Dopo il vertice in Provincia di questa mattina e la prima nota del Ministero delle Infrastrtutture, anche Anas ha fatto il punto sui lavori per la Variante della Tremezzina. Al tavolo di coordinamento, convocato dal Prefetto Andrea Polichetti, presenti, anche Regione Lombardia, i rappresentanti di Villa Saporiti, i comuni interessati, nonché i rappresentanti di Polstrada, polizia locale e dei trasporti.

“La variante alla Tremezzina è un’opera di rilevanza primaria e molto attesa dal territorio per l’alto valore strategico dell’infrastruttura, che si inserisce in un contesto ambientale complesso caratterizzato da agglomerati urbani densi e a forte vocazione turistica – dice Anas in una nota – Il nuovo asse sarà realizzato per buona parte in galleria e consentirà di bypassare un tratto di territorio fortemente antropizzato rendendo fluidi sia gli spostamenti locali che quelli di più lunga percorrenza. I lavori hanno subito dei rallentamenti per imprevisti di cantiere, a causa della presenza di arsenico e idrocarburi nelle terre di scavo”.

Per il superamento delle criticità, Anas afferma che “in merito alla tematica della regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti e dei bus, per la quale è stata predisposta l’apposita ordinanza da parte di Anas, è stata espressa soddisfazione per la sentenza del TAR che non ha accolto la richiesta di sospensiva ed a tal riguardo verrà implementata la segnaletica stradale per migliorare l’informazione agli utenti”.

Poi ecco la situazione dei lavori della Variante alla Tremezzina nel dettaglio:

Svincolo di Colonno

I lavori sono stati ripresi in data 6 maggio e allo stato sono regolarmente in corso di esecuzione. I terreni scavati vengono conferiti presso il cantiere di Tirano con una media di 40 viaggi al giorno nel mese di luglio. Viene effettuata una volata su ciascuna galleria ogni due giorni.

L’avanzamento dei lavori a oggi è

Galleria Comacina di servizio: scavo realizzato 600,00 m (su 3.532 m totali).

Galleria Comacina principale: scavo realizzato 520 m e getto arco rovescio realizzato 150 m (su 3.541 m totali). È in corso di installazione il cassero per avviare i getti del rivestimento in calcestruzzo;

Galleria di svincolo: sono stati completati lo scavo e i getti di rivestimento definitivo e sono stati conclusi i lavori di realizzazione della vasca dell’impianto di sollevamento.

Svincolo di Griante

I terreni attraversati dalla galleria Tremezzina, sia principale che di servizio, sono interessati nel tratto iniziale dalla presenza di arsenico e da altri metalli pesanti. Pertanto, nel mese di novembre 2023 si è reso necessario sospendere le attività di scavo, potendosi procedere alla ripresa dei lavori di realizzazione dell’arco rovescio della galleria di servizio nella sola tratta già scavata, a partire dallo scorso maggio.

“In relazione allo smaltimento dell’arsenico, verranno approfondite le tematiche per il conferimento nei siti idonei con gli enti preposti d’intesa con l’impresa – spiega Anas – Dalla metà del corrente mese di luglio, sono stati avviati i lavori di esecuzione dei micropali in acciaio per la realizzazione della paratia di imbocco della galleria principale, la cui esecuzione è propedeutica per realizzare successivamente gli scavi. Inoltre, nella galleria di servizio Tremezzina è stato installato il cassero per realizzare i getti in calcestruzzo per il rivestimento definitivo”. Di fatto però, una data esatta per la ripresa a pieno regime del cantiere e per la soluzione concreta del problema dello smaltimento, ancora non c’è. Il prossimo aggiornamento del tavolo di coordinamento è stato fissato per il prossimo mese di settembre.