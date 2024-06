Como, denuncia choc: “La scure romana di Meloni taglia 9 milioni di euro ai Comuni lariani”

“Il Governo Meloni taglierà 9 milioni di euro nei prossimi cinque anni ai Comuni della provincia di Como. Ringraziamo il Ministro Giorgetti e la spending review del Ministero dell’Economia e delle Finanze” denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo.

“Siamo di fronte a un attacco diretto ai Comuni lariani che vedono la scure di Meloni abbattersi sui servizi essenziali come la manutenzione degli uffici pubblici, gli asili, i trasporti e, soprattutto, i servizi socioassistenziali – continua il consigliere lariano – Parliamo di tagli quinquennali da 1,5 milioni per il Comune di Como. Guardando ai centri più grandi della nostra provincia: 323mila euro per il Comune di Cantù, 347mila euro per Mariano Comense, 270mila euro per Erba. “Ironia” dei tagli: il Governo mette in difficoltà anche le amministrazioni del proprio colore politico”.

“In Lombardia, nei prossimi cinque anni, ai comuni saranno tagliati 200 milioni di euro. Un decreto che, tra l’altro, colpisce più duramente le amministrazioni lombarde che hanno portato a termine i progetti finanziati con i fondi PNRR. Insomma, il messaggio è chiaro: “Sindaco, sei stato bravo ad aggiudicarti un bando europeo? Ti tagliamo i fondi” – continua Orsenigo – I piccoli comuni sono quelli che pagheranno il prezzo più alto. Con una spesa corrente già bassa, i tagli colpiranno duramente i servizi sociali, i contributi alle famiglie, la manutenzione del patrimonio, le iniziative culturali e l’assistenza agli anziani. Roma vuole spegnere i nostri comuni” conclude Orsenigo.