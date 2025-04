Lago di Como, un esperimento unico: la vita che rinasce nelle acque dove la natura è stata sfrattata

Dopo oltre 4 anni di sperimentazione in un fazzoletto di fondale davanti a Viale Geno il primo progetto conosciuto a livello internazionale per la rinaturalizzazione di un lago sarà attuato davanti a Villa Olmo, nel primo bacino del Lario. A svelare in anteprima i dettagli di una operazione ambientale unica nel suo genere saranno a Como esperti e ricercatori che mercoledì 7 maggio alle ore 17 si riuniranno nel salone di Confindustria (Via Raimondi, 1).

RE-LAKE, questo il nome del progetto (ne avevamo parlato anche qui), è stato creato dall’associazione comasca di didattica dell’ambiente, Proteus, che ha poi esteso l’idea sperimentale a diversi partner di caratura nazionale, dalla Fondazione Minoprio alla società Enerion attiva nella certificazione dei crediti di carbonio fino ad estendere la sperimentazione anche sul mare Adriatico e quello Ligure con la collaborazione di numerose organizzazioni impegnate nella riqualificazione dei fondali marini. Davanti a Villa Olmo, oltre alla coltivazione sott’acqua di due praterie grazie alla tecnica innovativa dei tutori biologici in stampa 3d, sarà installato un laboratorio subacqueo finanziato dal CNR per raccogliere i dati della nuova sperimentazione il cui obiettivo è ora misurare gli effetti benefici del progetto su larga scala. L’idea di fondo è risanare un ambiente in forte degrado aiutando la natura a riprendersi ciò da cui è stata sfrattata reinserendo biodiversità.

LO SPONSOR

In campo ci sono anche l’Università degli studi dell’Insubria e la Supsi di Lugano. Ma soprattutto il mondo delle imprese lariane più che mai impegnato ad affrontare con concretezza il tema della sostenibilità. L’evento del 7 maggio, infatti, è stato organizzato grazie ad una importante sponsorizzazione della multinazionale SAATI di Appiano Gentile finanziatrice di una intera prateria, e alla collaborazione di Confindustria Como e della Camera di Commercio di Como-Lecco attiva con la Rete Lariana per la transizione sostenibile e il progetto SMART.

IL FESTIVAL

L’evento è ufficialmente inserito nel programma nazionale del FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’edizione 2025 del Festival si terrà dal 7 al 23 maggio, in presenza, online e su tutto il territorio italiano.

IL TALK

Sarà Laura Bettini, conduttrice del programma “Si può fare” su RADIO 24, a dettare i tempi del TALK che vedrà diversi esperti alternarsi nel racconto del progetto Re-Lake, di quanto finora scoperto e delle sue future applicazioni. Ad aprire i lavori Paola Iotti, presidente di Proteus e il ceo di SAATI, Antoine Mangogna. I saluti di apertura saranno del vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Giuseppe Rasella, il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca e il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Chiuderà i lavori il presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna.

RACCONTANO

Francesco Pizzagalli, vicepresidente CONFINDUSTRIA COMO: “Le imprese e la sostenibilità di territorio: il nuovo paradigma della generatività” – Antonella Tagliabue, Rete Lariana per la Transizione Sostenibile: “Sostenibili insieme” – Alessandro Pozzi, Co-Founder and Ceo ENERION: “Rimozione di carbonio e decarbonizzazione, nuove opportunità” – Camilla Capelli, ricercatrice dipartimento ambiente, costruzioni e design SUSPSI: “Misurare la salute dei laghi, l’esempio di Lugano” – Nicola Castelnuovo, responsabile progetto Re-lake-PROTEUS: “La genesi del progetto Re-Lake e il suo sviluppo: lo slot 0” – Ginevra Boldrocchi, ricercatrice dipartimento scienze UNINSUBRIA: “Restauro ecologico del lago tramite piante acquatiche (genere Vallisneria)” – Emilio Mancuso, presidente VERDE ACQUA: “Sirens, dal mare al lago, una mesosfera sott’acqua” – Filippo Camerlenghi, responsabile didattico PROTEUS: “Re-Lake e le scuole, didattica applicata certificata STEM” – Marco Fumagalli, coordinatore comunicazione Re-Lake-PROTEUS: “Sostenere Re-Lake, un progetto di cittadinanza attiva” – CONCLUDE: Gianluca Brenna, presidente CONFINDUSTRIA COMO: “Alleanza tra economia, scienza e istituzioni per una transizione efficace”.

COME PARTECIPARE

La presenza è su prenotazione dal portale di Confindustria Como (www.confindustriacomo.it).