Lago di Lugano, l’assessore lombardo Lucente incontra il Presidente Ferrazzini: in ottobre la prima stazione di ricarica elettrica per battelli. Flotta green entro il 2035

Il Presidente di Sistema Navigazione Lago, Agostino Ferrazzini, ha accolto in visita sul lago di Lugano l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente. Quella di oggi è stata la prima visita in veste istituzionale dell’Assessore lombardo sulle rive del Ceresio dopo la sua nomina nella nuova Giunta di Regione Lombardia conseguente alle elezioni dello scorso febbraio. A bordo della MNE Ceresio 1931, il Presidente di SNL ha presentato le attività di navigazione sui laghi transfrontalieri di Lugano e del bacino svizzero del Verbano, oltre ad avere illustrato il progetto pluriennale di transizione ecologica della flotta intrapreso da SNL. Con il Progetto Venti35 SNL sta operando un cambiamento epocale per quanto riguarda la navigazione sostenibile sui nostri laghi.

L’appuntamento odierno è stato inoltre l’occasione per affrontare il tema dei collegamenti via lago nel bacino nord del Ceresio, sulla rotta Porlezza – Lugano. L’utilizzo della navigazione è da considerare come un apporto fondamentale per la mobilità dell’area di frontiera, l’obiettivo della tratta Lugano-Porlezza con un battello sostenibile è quello di ridurre in modo sensibile il flusso quotidiano di mezzi via strada. Tra i temi affrontati anche la valenza strategica di Porto Ceresio, snodo intermodale tra Lombardia e Canton Ticino. Il Presidente di SNL Agostino Ferrazzini commenta in modo positivo l’incontro: “siamo lieti di questo incontro, che ci offre l’opportunità di illustrare un progetto per noi fondamentale per il futuro della navigazione che non coinvolge unicamente il Ceresio, ma ci auguriamo possa essere di riferimento per i laghi dell’intera area insubrica. La collaborazione e il dialogo sono fondamentali per il raggiungimento di nuovi standard di navigazione, sia in ottica turistica, sia in termini di una nuova mobilità tra Canton Ticino e Lombardia”.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità: “La sinergia Lombardia-Svizzera, tra la Società Navigazione del Lago di Lugano e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla è strategica per la valorizzazione del sistema lacuale del territorio – ha detto l’assessore Lucente – In tal senso, Regione intende continuare a collaborare con gli enti per stimolare iniziative e attività che rendano il Lago Ceresio sempre più meta turistica e risorsa economica per il nostro territorio”. Io credo fortemente nella potenzialità dei laghi e apprezzo l’obiettivo di un trasporto lacuale a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativo – ha concluso Lucente -. Il Ceresio rappresenta un esempio virtuoso: il progetto di una flotta completamente elettrificata entro il 2035 dovrà essere la mission per tutti i laghi non solo lombardi ma d’Italia, all’insegna di trasporti sostenibili ed una mobilità sempre più interconnessa”.

Grazie all’incontro di oggi si rafforza l’impegno per una cooperazione costruttiva e per il raggiungimento di risultati concreti rivolti ad una mobilità sostenibile al passo con le esigenze del territorio. Il Progetto Venti35 prosegue dopo l’ufficializzazione degli scorsi giorni di Zurich come “Sustainability Partner”. I prossimi mesi prevedono la finalizzazione delle fasi di studio del retrofitting di un’ulteriore imbarcazione mentre a partire dal mese di ottobre sarà avviato il cantiere al debarcadero di Lugano Centrale per la creazione della prima stazione di ricarica rapida del Canton Ticino. I lavori saranno effettuati con la collaborazione di AIL, Energy Partner del Progetto Venti35; la nuova stazione avrà una potenza di 1.5 MW e consentirà la ricarica rapida dei battelli in 20-25 minuti.