Lavorare in provincia di Como? Arriva un nuovo servizio di consulenza totalmente gratuito

Le Acli inaugurano a Erba il nuovo sportello Rete Lavoro. Inaugurazione sabato 25 gennaio in piazza Sant’Eufemia 8 alle 11. Lo Sportello sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, su appuntamento al numero 031 3312711 oppure per mail: retelavorocomo.lombardia@acli.it

Punto di accesso gratuito gestito da volontari, per l’ascolto, l’orientamento e la presa in carico multidimensionale di persone che presentano una fragilità di tipo lavorativo, ossia disoccupati e inattivi, distanti dal mercato del lavoro e che necessitano di supporto per individuare le attività formative legate al possibile reinserimento nel mondo del lavoro.

Le azioni verteranno su accoglienza, informazioni sulle opportunità lavorative, sui corsi formativi, colloqui di orientamento, aiuto, redazione e revisione del curriculum vitae, oltre che al reindirizzamento ad altri servizi che curano le situazioni di fragilità, il sostegno a coloro che non riescono ad accedere al mondo digitale e non riescono a raggiungere i canali istituzionali.