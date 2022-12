Lo studio Aci: “Tangenziale di Como, 2° lotto ma non autostradale. Sì alle varianti Argegno e Dongo-Domaso”

Lo studio sulla “Mobilità e Trasporti in Lombardia”, realizzato dagli Automobile Club della Lombardia e illustrato ieri, sintetizza quanto si sta facendo – in ogni provincia – in ambito di opere infrastrutturali nei singoli territori ma soprattutto elenco quanto bisognerebbe fare. E in questo secondo capitolo il documento dell’Aci diventa più un libro dei sogni che di progetti concreti. Se infatti alla voce opere in corso spicca e primeggia la tanto attesa Variante della Tremezzina, nel capitolo su futuro, la situazione cambia decisamente. Lo stesso studio Aci sottolinea come “per quanto riguarda la Provincia di Como sono stati evidenziati gli interventi infrastrutturali di cui si prevede la realizzazione entro il 2026 (pochi) per le Olimpiadi Invernali”. E in questo elenco futuribile rientrano il secondo lotto della tangenziale di Como di cui si sono perse le tracce da anni e, tanto per citare un altro esempio, la discussa elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco.

Ma ecco nel dettaglio il documento di Aci Lombardia: