Lombardia e Liguria, intesa per i vaccini in vacanza. Ma deve arrivare l’ok di Figliuolo

La richiesta è stata formalizzata. La Lombardia ha chiesto al commissario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, di poter vaccinare i propri residenti in vacanza in Liguria e i liguri in vacanza in Lombardia.

C’è una nota elaborata dalle due regioni già inoltrata al generale.

Vero che ci sono molti passaggi da verificare: compatibilità tra software di prenotazione, dosi richieste, revisione del sistema di somministrazione per chi è in vacanza. E’ pure vero che lo stesso accordo è stato siglato tra Liguria e Piemonte e sarà operativo da domani. Quindi si può fare.

Orai governatori Fontana e Toti aspettano l’ok del generale mentre le direzioni generali della Salute di entrambe le Regioni sono già in contatto per affinare i passaggi.

Sicuramente, se via libera sarà, non sarà questione di giorni ma settimane.