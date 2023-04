Moltrasio coccola la Riva Grande: via ai lavori per spiaggetta, docce, solarium, passeggiata e attracchi

Il lungolago di Moltrasio avrà un nuovo volto. Poche settimane fa (il 14 marzo precisamente) è stato firmato il contratto con l’azienda che si occuperà della ristrutturazione della Riva Grande. Si tratta solo del primo di due lotti, che vedranno il completo rinnovo della zona a lago. Il cantiere della Riva Grande avrà una durata di circa tre mesi e per settembre dovrebbe essere terminato. Il primo intervento sarà del valore di 700mila euro, derivati da fondi di bilancio comunale. Invece il secondo lotto dovrebbe essere finanziato da Regione Lombardia, come ci conferma l’Amministrazione.

“I tempi dipenderanno molto in base a quando l’impresa potrà cominciare. I prezzi sono lievitati e c’è anche la questione del reperimento dei materiali”, sottolinea il sindaco di Moltrasio Maria Carmela Ioculano.

In questo lotto verrà installata una rampa nella zona lago, rendendolo accessibile a tutti, e la spiaggetta sarà messa in sicurezza. Inoltre verrà sistemato il ponte che collega la zona e tutta una serie di attracchi in cui potranno ormeggiare fino a dieci barche. Tra gli interventi è prevista l’installazione di una struttura, che oltre a una zona piacevole per le passeggiate, diventerà anche un solarium. Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di rendere la balneazione più sicura per turisti e residenti. Nella parte inferiore verrà realizzato un bagno, accessibile ai disabili, munito di docce per i bagnanti. Infine la zona della passeggiata verrà coperto da un ciottolato realizzato con del materiale tipico del Lario.

“Il nostro obiettivo, una volta terminati entrambi i lotti, è quello di creare una passeggiata unica che costeggi la riva – spiega il primo cittadino – una volta la camminata era interrotta da una struttura che abbiamo dovuto demolire poiché pericolante. Nel secondo lotto al posto di questo edificio verrà creata un altro immobile che, nella nostra testa, potrà avere funzione ricreativa e sociale”.

Ma non finisce qui. Infatti anche il Lido subirà un importante restyling, che sarà a carico non del Comune ma del gestore del locale, come previsto nel contratto della concessione.

“Moltrasio avrà ciò che merita – dice il sindaco – ovvero un buon biglietto da visita anche dal lago. Ci sono paesi che sono più fortunati dal punto di vista della conformazione territoriale, poiché hanno lo spazio per avere delle piazze al lago o delle passeggiate. Il nostro paese non ha questa fortuna. Quindi lo spazio va creato, senza ovviamente stravolgere la fisionomia e con dei progetti che si sposino bene dal punto di vista ambientale”.

E il riferimento ai turisti per questo progetto è fondamentale, ma gli stranieri non saranno gli unici a beneficiare del nuovo lungolago: “Mi piace l’idea che i visitatori possano avere una nuova prospettiva del nostro borgo – conclude Ioculano – però è ancora più bello sapere che ce l’avranno i moltrasini”.

Ora il cantiere, se non ci dovessero essere particolari imprevisti, dovrebbe partire nell’arco di un paio di mesi.

L’ARTICOLO CHE HAI APPENA LETTO E’ USCITO SU COMOZERO SETTIMANALE: ECCO DOVE PUOI TROVARLO