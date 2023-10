Natura e avventura per famiglie e ragazzi con i Wild Camp Insubriaparks in Valbasca e al Parco Pineta: le info

Tutti pronti a vivere un’avventura da esploratori per poi sdraiarsi a rimirar le stelle? Zaino e panini pronti? Attenzione non dimenticate nulla perché vivere l’esperienza nei boschi è davvero una cosa seria. Lo spiegheranno le guide di Method che, nell’ambito del progetto Interreg Insubriparks, hanno già programmato due nuove avventure, questa volta al Parco Pineta e al Parco Spina Verde. Proseguono così i Wild Camp Insubriparks – iniziate al Parco Campo dei Fiori lo scorso 7 ottobre – giornate per le famiglie con ragazzi dai 6 ai 13 anni accompagnati da almeno un genitore e che sino a fine 2023 saranno gratuite. Il numero di posti è limitato previa registrazione nella piattaforma di prenotazione Method (qui il link) oppure su insubriparksturismo.eu nella sezione Attività dove si può trovare la locandina con il programma della giornata completo.

Sabato 21 Ottobre 2023 – Parco Pineta

Il prossimo appuntamento è in programma per il pomeriggio di sabato 21 ottobre al Parco Pineta – Centro Didattico Scientifico – osservatorio Astronomico ed Ecoplanetario – Via Ronchi 75 – Tradate (VA). Le famiglie potranno vivere l’Explorer experience/Esploratori per un giorno alla scoperta della terra e del cielo. Il ritrovo è alle 16.30 per dare inizio alle attività di esplorazione con i professionisti della vita in natura di Method che allestiranno con bambini e genitori un campo tendato – con focus sulle tende canadesi – approfondendo i temi delle tecniche di organizzazione e di allestimento, per poi addentrarsi nel bosco alla scoperta delle innumerevoli risorse per stabilire un legame con la natura.

Alle 18.00 l’attenzione si sposterà sulle stelle con la visita al nuovo EcoPlanetario, per poi proseguire alle 19.00 con l’escursione serale nei sentieri limitrofi in cui si impareranno tecniche di orientamento sensoriale per concludere con l’osservazione delle stelle dove sarà fantastico scoprire che non lontano da casa si possono scoprire i segreti del cielo di notte. Il Wild Camp terminerà intorno alle 20.30 con la consegna degli attestati di partecipazione.

“Riportare i sensi a contatto con la natura è lo scopo di questi Wild Camp e delle tante iniziative che il Parco Pineta con gli altri Parchi promuove durante l’anno – afferma Mario Clerici, presidente del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate -. Significativa per noi è l’educazione che trasmettiamo ai più piccoli, quella di essere protagonisti dell’impronta leggera nell’habitat naturale che va conosciuto e vissuto con rispetto. Queste esperienze sono un importante momento ludico, di formazione e di complicità tra genitori e figli, e siamo orgogliosi di poterle proporre alle famiglie in maniera gratuita grazie al finanziamento europeo Interreg che ha dato vita al progetto Insubriparks”.

La struttura ospitante: Il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario è il Centro Visite del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. La struttura comprende il complesso astronomico con la specola principale, il Sentiero Natura con la palestra di Orienteering e la striscia sensoriale, nonché il nuovissimo EcoPlanetario. A gestire le attività la Cooperativa Sociale Astronatura. La struttura, nei giorni feriali, è dedicata alla fruizione scolastica, con innumerevoli offerte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado; è inoltre sede di manifestazioni ed eventi per grandi e piccoli, ed è aperto al pubblico la domenica pomeriggio. Il calendario con gli eventi è consultabile nel sito web, nonché seguendo le relative pagine Facebook e Instagram del Parco Pineta www.ateinsubriaolona.it e del Centro Didattico www.centrodidatticoscientifico.it

Domenica 22 Ottobre 2023 – Parco Spina Verde

Il secondo appuntamento di questo fine settimana è alla scoperta della vita in natura con tanti laboratori di sopravvivenza bosco. Il focus che animerà il Wild Camp Insubriparks Sulle tracce della Natura è organizzato al Parco Spina Verde, in Valbasca, tra Albate e Lipomo.

Il programma della giornata prevede il ritrovo degli iscritti alle 10.00 presso La Polveriera – nuovo Centro Parco in Valbasca ad Albate – con un primo momento di accoglienza e di presentazione delle attività con focus su questa parte della Spina Verde e sulla struttura ospitante. Le guide di Method consegneranno quindi l’attrezzatura e la giornata avrà inizio. Alle 11.00 è prevista la realizzazione del campo tendato questa volta alla scoperta delle tende sospese, ma non solo. Dopo il pranzo al sacco (a cura delle famiglie partecipanti) alle 14.00 si entrerà nel vivo con le strategie di sopravvivenza e di man tracking ovvero l’arte e la scienza di leggere, seguire e comprendere le tracce umane. La giornata prevede poi un percorso avventura con dimostrazione delle varie attività che saranno svolte: ponti di corda e slack line, ma anche tiro con l’arco istintivo. Il pomeriggio si concluderà rientrando alla Polveriera dove ci sarà la dimostrazione di accensione del fuoco nel braciere e si potrà gustare una deliziosa merenda preparata apposta per i giovani esploratori, prima di consegnare gli attestati di partecipazione e salutarsi.

La struttura ospitante: La Polveriera – raggiungibile solo a piedi parcheggiando ad Albate in Piazza IV novembre oppure al cimitero di Lipomo (CO) – è ancora oggi attiva come spazio ludico e conviviale all’interno del quale si trovano un ristoro, una sala polifunzionale e un ampio giardino. Chi sceglie di fuggire dal caos, può trovare qui un valido rifugio lasciandosi andare anche ai piaceri della tavola con prodotti locali. È proprio il ristoro il cuore della Polveriera dove vengono servite colazioni, pranzi, merende e aperitivi. Accoglie tutti quelli alla ricerca di una pausa al fresco, sul prato o al tavolo, da soli o in compagnia, dopo una corsa o una passeggiata a piedi o in bicicletta. Nella sala polifunzionale e nel giardino vengono proposte periodicamente numerose attività ed eventi. La Polveriera è raggiungibile a piedi e in bicicletta da Albate, da Lipomo e da tutti i sentieri del Parco Regionale Spina Verde.

Prossimo appuntamento 4 Novembre

Il prossimo appuntamento dei Wild Camp per famiglie negli INSUBRIPARKS – finanziati dal Programma INTERREG – sarà il 4 novembre al Parco Pineta, nei boschi di Appiano Gentile.