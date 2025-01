Nel cuore di Como c’è l’angolo più dolce della città: la Casa del Biscotto, da 47 anni il paradiso dei golosi

(Storie all’archivio: La Casa del Biscotto, prima uscita, 24 luglio 2023) Per i comaschi è un luogo della memoria e un approdo sicuro. Sia che voi siate dei golosi recidivi o dei semplici amanti dei dolci di qualità, le tre vetrine della “Casa del Biscotto” in via Bernardino Luini, sono magnetiche e rappresentano “casa”. Impossibile non notarle e altrettanto impossibile, una volta entrati, non sentire i profumi di una volta e ritrovare il gusto di quelle caramelle che solo la nonna ti faceva assaggiare. E così per chi, come il sottoscritto, è ad esempio un amante dei biscotti, il rischio è rimanere “imprigionati” nel negozio e perdere ore a osservare le mille varietà sugli scaffali prima di scegliere. Nel corso degli anni sempre più stranieri hanno capito che dietro quelle vetrine ricche di proposte golose c’è una parte di Italia costruita da famiglie di commercianti che hanno saputo immaginare, creare e mandare avanti l’attività superando anche momenti difficili come il Covid.

Intanto nei giorni scorsi Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento di “attività storica” ad altri 46 negozi, locali e botteghe artigiane della Provincia di Como che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Tra loro anche la “Casa del Biscotto”. “Che bello di questi tempi poter dire siamo nati 45 anni fa e ci siamo ancora – racconta la titolare Giuseppina Ceruti – Accogliamo con grande piacere e soddisfazione il riconoscimento di Regione Lombardia. Negli anni siamo riusciti a far conoscere prodotti sopraffini, esponendoli in cesti posizionati sul bancone centrale, fulcro dell’intero negozio.

I colori, i profumi e a volte il poter affondare delicatamente una mano, ha fatto sì che la nostra proposta abbia avuto successo, portandoci fino ad oggi”. Nell’arco dei 45 anni, il negozio ha scavalcato il tempo, adattandosi al mercato grazie ad una capacità di cambiare e innovarsi pur mantenendo la tradizione, la professionalità, la ricerca continua e la voglia di puntare su qualità e artigianalità. “E puntando sull’aspetto umano. Il rapporto con il cliente che spesso consiste anche solo nello scambiare due chiacchiere, ancora piace, e se ne sente la mancanza rispetto per esempio all’ormai usuale e ‘silenzioso’ acquisto online”, aggiunge Giuseppina.

Passeggiando per la via Bernardino Luini e la via Indipendenza è normale ed istintivo soffermarsi e dare un’occhiata alle vetrine colorate e ricche del negozio, e anche il più distratto può rendersi conto in che stagione ci si trovi e se ricorre qualche festività. “Noi infatti cambiamo spesso le vetrine e seguendo il calendario proponiamo prodotti stagionali e per le diverse ricorrenze”, dice sempre la titolare. Gli arredi, le attrezzature e le insegne sono quelle ‘di una volta’ e sono state volutamente conservate, curate e valorizzate.

“La clientela che arriva da tutto il mondo per visitare Como e il lago si ferma. Ci chiedono se questo negozio lo possono poi ritrovare in altre città come Milano, Firenze, Roma e perfino Dubai. Scappa un sorriso e la risposta è che si trova solo a Como ed è unico”, dice con una punta di orgoglio Giuseppina.

Il negozio venne aperto nel 1978 da papà Giovanni che volle e seppe creare un vero paradiso per i golosi e, naturalmente, per i più piccoli. Entrando infatti ci si ricorda di quando si era bambini osservando cesti ricolmi di cioccolatini e caramelle, sentendo profumi deliziosi di anice, menta, liquirizia misto vaniglia e perdendosi nei colori accesi di incarti luccicanti. “Con lo spirito d’incanto di un bambino e con l’esperienza di anni, ogni giorno abbiamo cercato con impegno, dedizione, professionalità e accoglienza di rendere più liete le feste importanti e i giorni anonimi ed in questo ci hanno aiutati i nostri 100 fornitori, le nostre preziose collaboratrici, ma soprattutto tutti voi”, ci saluta Giuseppina.