Nel pieno centro di Como: “Il salotto per adolescenti annoiati. E’ insicuro e diventa una discarica”

Per i comaschi è storicamente piazza Gobetti, in realtà è via Gobetti ma poco cambia. Parliamo dello spazio pubblico inserito tra i portici Plinio, via Ballarini, piazza Perretta/via Florio da Bontà e via Albertolli. Negli anni le segnalazioni dalla zona non sono mancate tra mancato rispetto e casi di cronaca. Ora una nuova segnalazione de un lettore. [Per contributi, segnalazioni, reazioni e opinioni: redazionecomozero@gmail.com, il numero Whatsapp 348.6707422 o la pagina dei contatti]

Scrive con un racconto naturalmente soggettivo che integreremo con eventuali nuove segnalazioni e riflessioni:

La discarica di mozziconi di piazza Gobetti. Questa specie di fontana, abbandonata a sé, da anni a cosa e a chi serve? Da tempo questa piazza è il salotto di adolescenti annoiati, quasi sempre nord africani (ribadiamo: narrazione soggettiva del lettore che ci scrive, Ndr), tanto che in certi momenti della giornata non sembra un passaggio sicuro. Ora che il locale Pizzeria per necessità deve dare un minimo di ordine capita che passi qualche volante della polizia. Non bisogna essere dei detective per capire quello che succede tra piazza Gobetti e portici Plinio.

LE FOTO: