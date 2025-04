Nottata di maltempo e super lavoro per i Vigili del Fuoco, colpita l’intera regione: oltre 500 interventi

Dalla mezzanotte, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi in tutta la Lombardia a causa dell’intensa ondata di maltempo che sta interessando la regione.

Le maggiori criticità sono dovute a cadute di alberi su sedi stradali, allagamenti di abitazioni e locali interrati, e problemi alla viabilità. Al momento sono ancora attive circa 270 richieste di soccorso, con numerosi interventi in corso.

Per far fronte alla situazione, in diversi comandi provinciali è stato potenziato il dispositivo di soccorso, richiamando personale libero dal servizio.

L’attività di monitoraggio e intervento prosegue senza sosta.

Scattata anche l’allerta per il vento (gialla, rischio ordinario), mentre dalle 6 di stamattina è stato previsto un nuovo avviso giallo per temporali.