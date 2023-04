Ospedale di Menaggio “no allo smantellamento”, domani (14 aprile) la manifestazione. Orsenigo (Pd): “Sarò con voi”

“Dobbiamo arrestare l’impoverimento dell’Ospedale di Menaggio e lavorare al suo rilancio urgente: lo dobbiamo alle comunità del lago e delle valli che con la manifestazione di domani chiedono con forza a Regione Lombardia di tutelare il diritto alla salute e l’accesso a una vera sanità di territorio. Gli investimenti sulla struttura non bastano. Serve puntare sul capitale umano, sul personale, con incentivi per attrarre medici e infermieri. Domani sarò al fianco dei cittadini che rivendicano un loro diritto fondamentale”, così dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, in vista della manifestazione pubblica indetta dal Comitato per la difesa dell’Ospedale di Menaggio per domani,15 aprile (qui i dettagli).

“Assistiamo da anni all’impoverimento dell’Ospedale di Menaggio che per decenni è stato un presidio sanitario eccellente. Sono andati persi 35 posti letto su 77. Ci si è trovati addirittura costretti a ricorrere ai cosiddetti medici “a gettone” per tenere operativo il pronto soccorso. Sono stati aperti una casa di comunità e un ospedale di comunità che però non possono in alcun modo soddisfare i bisogni di cura del territorio e certamente non possono sostituire l’offerta di un ospedale. L’alternativa per la gente del lago e delle valli allora è spostarsi verso San Fermo della Battaglia o Gravedona. Ma che tipo di sanità è quella che costringe le persone, spesso anziane e senza grandi possibilità di spostamento, a muoversi per decine di chilometri per curarsi?” conclude il consigliere lariano.