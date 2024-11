Bufera tra i pendolari in Lombardia: “Taglio di 250 corse di Trenord”. L’assessore: “Solo una razionalizzazione”

Bufera in Lombardia per il possibile taglio di 250 corse dei treni, indiscrezione rilanciata da media, tra cui Repubblica, ed esponenti politici. L’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, ha però smentito i tagli pur confermando una non meglio precisata “razionalizzazione” in arrivo.

“Le notizie che stanno circolando in queste ore circa i numerosi tagli di corse del servizio ferroviario regionale e cavalcate in maniera sconsiderata da alcuni esponenti politici sono solo delle fake news – ha esordito Lucente – Sarei curioso di sapere quali sono le fonti alle quali attinge la sinistra, visto che Regione Lombardia non ha mai parlato di tagli e ridimensionamento del servizio. Sarebbe bastato interpellare l’assessore regionale ai Trasporti per averne conferma”.

“Con Trenord e RFI abbiamo dato vita a numerosi tavoli di confronto che dovranno portare a una serie di proposte con l’unico obiettivo del miglioramento del servizio offerto, grazie anche agli interventi infrastrutturali in atto sul territorio – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti – Nessuno ha mai parlato di taglio di corse, tengo a ribadirlo, certo stiamo pensando a una razionalizzazione dell’offerta ferroviaria, con alcuni interventi mirati”.

Poi alcuni numeri: “Ricordiamo che ogni giorno sui binari lombardi circolano 3400 corse: alle 2270 corse del servizio ferroviario regionale e suburbano di Trenord si aggiungono quelle interregionali, lunga percorrenza, AV, merci. Il nostro intento è decongestionare la rete, specialmente il nodo milanese, fornendo un servizio adeguato all’utenza. Chi diffonde notizie infondate e non verificate non fa altro che creare un danno a un intero sistema, alimentando preoccupazioni inutili tra i cittadini lombardi”.