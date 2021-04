Pier Silvio Berlusconi e Cantaluppi Tavernerio per la Liguria: donato cibo a 500 famiglie. Il sindaco di Rapallo: “Grande cuore, è la terza volta”

Con la crisi provocata dalla pandemia, e tantissime famiglie in difficoltà, una donazione speciale è stata fatta in Liguria con protagonista un’azienda comasca.

La Cantaluppi Tavernerio è infatti stata coinvolta in un’iniziativa lanciata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e rivolta ai Comuni di Rapallo e Santa Margherita.

L’azienda con sede ad Albese con Cassano, che negli ultimi anni ha aperto un ponte verso la Liguria con il magazzino di Santa Margherita e l’acquisizione di un’azienda di Chiavari, ha portato generi alimentari nei due territori del Tigullio a ben 500 famiglie bisognose.

Soddisfatto di questa bella collaborazione il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco: “L’iniziativa è partita in totale autonomia della famiglia Berlusconi che ha una particolare sensibilità per il nostro territorio. Pier Silvio praticamente vive nella sua seconda casa vicino a Porto Fino”.

E aggiunge: “Siccome il periodo è molto complesso per le famiglie in difficoltà, Pier Silvio mi ha chiesto, come sindaco e amico, di fare una mappatura di tutte le famiglie bisognose. Insieme ai servizi sociali abbiamo segnalato le famiglie che sono in difficoltà ed è la terza volta, dopo Pasqua e Natale del 2020, che lui manda a casa loro dei pacchi con generi alimentari tramite l’azienda Cantaluppi Tavernerio”.

Già lo scorso anno l’azienda comasca si era recata a Sestri Levante per donare 40 pacchi di generi alimentari di prima necessità alle persone più bisognose.

“Ormai il rapporto tra noi e Cantaluppi Tavernerio è abbastanza consolidato – racconta Bagnasco – io mi sono rivolto loro sotto input di Pier Silvio Berlusconi che aveva già collaborato con loro. Si sono quindi occupati di consegnare a Rapallo e Santa Margherita, mentre noi come Comune ci siamo assicurati che ogni famiglia ricevesse il pacco in dono”.