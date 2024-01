Venerdì di pioggia sul Comasco. E arriva la neve oltre i mille metri: le previsioni

Pioggia sul Comasco per buona parte della giornata e neve oltre i mille metri. Ecco le previsioni della Protezione civile lombarda per domani e dopo:

Per la giornata di domani 05/01 previste condizioni di marcata instabilità. Attese precipitazioni dalle prime ore della notte e per tutta la giornata: deboli sparse a iniziare da pavese e in mattinata in rapida estensione da Ovest a Est. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più insistenti sui settori di fascia prealpina e in serata saranno maggiormente interessati i settori orientali e meridionali. Sui settori appenninici inizialmente le precipitazioni saranno a carattere di pioggia a tutte le quote, mentre dalla tarda serata si attendono nevicate oltre i 1.000 metri circa.

Tra la notte e primo mattino di sabato 06/01 permarranno precipitazioni deboli diffuse, in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali. In serata ancora precipitazioni deboli sparse sui settori orientali e basso pavese, assenti o residue sui restanti settori.