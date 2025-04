Provincia di Como, dove c’era l’azienda che ha fatto la storia dell’industria spazio a case, negozi, sport e verde

Il Gruppo Gabetti, tramite il dipartimento Capital Market di Gabetti Agency, ha ricevuto, dalla società Lomazzo Development, l’incarico per la commercializzazione dell’ex area industriale Henkel di Lomazzo – azienda attiva dal 1933 fino allo stop di pochi anni fa – che sarà oggetto di un’importante operazione di rigenerazione urbana, nel cuore della Lombardia, tale da trasformarlo in un nuovo polo multifunzionale, integrato e sostenibile nel centro della cittadina.

Il progetto di sviluppo è stato oggetto di uno studio approfondito da parte di Patrigest e Abaco Team, entrambe società del Gruppo Gabetti, la prima ha valutato la massima e migliore valorizzazione dell’area di intervento e la seconda si è occupata dello studio tecnico preliminare.

L’area, che si sviluppa su una superficie complessiva di circa 43.650 mq, grazie alla recente variante al PGT è stata riconosciuta come ambito di rigenerazione urbana (ARU1), con una potenzialità edificatoria di 35.000 mq di SLP.

L’operazione, basata su una visione orientata all’innovazione, alla qualità urbana e alla valorizzazione del patrimonio esistente, prevede una rigenerazione a uso misto, con una distribuzione bilanciata tra funzioni residenziali (40%), ricettive, commerciali, direzionali, sportive, health & wellness e intrattenimento.

Grazie inoltre alla immediata prossimità alla stazione ferroviaria, che consente il collegamento con Como in 15 minuti e con Milano in 25 minuti, gode di una localizzazione centrale e strategica. Particolare attenzione nel progetto è riservata alla qualità paesaggistica e ambientale: l’area verrà integrata con il vicino Parco del Lura attraverso una fascia boscata di 20 metri a tutela del verde esistente.

Oltre il 35% della superficie complessiva sarà inoltre dedicato a spazi pubblici, percorsi pedonali e parcheggi, rafforzando la connessione con il centro storico e la stazione ferroviaria di Lomazzo, situata a soli 400 metri.

“Questo progetto è un esempio concreto di come il nostro approccio come Full Service Provider possa contribuire alla rigenerazione urbana e possa attivare nuovi modelli di sviluppo, in grado di coniugare innovazione, inclusività e sostenibilità”, dichiara Alessandro Lombardo Direttore Commerciale del Gruppo Gabetti “L’obiettivo è dare nuova vita a

un’area strategica, restituendola alla comunità con funzioni moderne e servizi di valore”.

L’intervento potrà essere realizzato attraverso un Piano Attuativo condiviso con l’amministrazione comunale, che garantirà coerenza architettonica e una visione unitaria del comparto.