Rincari da Como verso la Svizzera e viceversa, aumentano i pedaggi: autostrada più cara

Autostrade più care a Como e Varese, verso la Svizzera. Il periodo natalizio ormai è alle spalle, ma certe tradizioni non finiscono mai: gli aumenti autostradali, ad esempio. E infatti anche con l’arrivo del 2025, ecco puntuali ritocchini ai pedaggi.

I rincari dei pedaggi vanno dall’1,6 all’1,8% a seconda delle tratte. Gli aumenti interessano i tratti gestiti da Autostrade per l’Italia, che da sola gestisce circa 2.800 chilometri di autostrade (quasi il 50% dell’intera rete nazionale): qui i pedaggi saranno più cari dell’1,8%, adeguandosi all’inflazione. Sull’A3 – gestita dalla concessionaria Salerno Pompei Napoli – l’incremento è invece del 1,677%. Sul restante 50% circa della rete, affidate ad altre 22 concessionarie, le tariffe non cambieranno.

RESTANO GLI SCONTI – La decisione di adeguare le tariffe all’inflazione è stata presa dal ministero dei Trasporti in collaborazione con quello dell’Economia “per allinearsi all’orientamento dell’Autorità di regolamentazione dei trasporti”, spiega una nota del Mit. Su richiesta dello stesso ministero, Autostrade per l’Italia ha confermato che gli sconti generalizzati per gli utenti: in caso contrario l’aumento del pedaggio darebbe arrivato a circa il 3%.

AUMENTANO LA A8 E LA A9 – Di seguito le tratte autostradali in cui vengono applicati i pedaggi maggiorati.

A1 (Autostrada del Sole): Milano-Napoli

A3 (Napoli-Salerno): Napoli-Salerno

A4 (Serenissima): Milano Fiorenza-Brescia Ovest

A7 (Autostrada dei Giovi): Serravalle Scrivia-Genova Ovest

A8 (Milano-Laghi): Milano-Varese

A8/A26 (Diramazione Gallarate-Gattico): Gallarate-Innesto A26

A9 (Milano-Laghi): Lainate-confine con la Svizzera

A10 (Autostrada dei Fiori): Genova-Savona

A11 (Firenze-Mare): Firenze-Pisa Nord

A12 (Autostrada Azzurra): Genova-Sestri Levante

A12 (Autostrada Azzurra): Civitavecchia-Roma

A13 (Bologna-Padova): Bologna-Padova

A14 (Adriatica): Bologna-Taranto

A16 (Autostrada dei Due Mari): Napoli Est-Canosa di Puglia

A23 (Alpe-Adria): Udine Nord-confine con l’Austria

A26 (Autostrada dei Trafori): Genova Voltri – Innesto SS33

Diramazione A26/A4 (Diramazione Stroppiana-Santhià): Stroppiana-Santhià

Diramazione A26/A7 (Diramazione Predosa-Bettole): Predosa-Bettole di Tortona

A27 (Autostrada d’Alemagna): Innesto A57-Pian di Vedoia

A30 (Caserta-Salerno): Caserta-Salerno