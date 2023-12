Rissa, cocci di bottiglia e un coltello nel parcheggio dell’Hotel: cos’è accaduto sabato notte in centro Como

Si sono chiariti i contorni del fatto di cronaca di ieri sera in piazza Gobetti nel centro di Como. La Polizia locale è intervenuta per una rissa che ha coinvolto tre persone, tutti molto giovani (due di 17 e 21 anni). Subito dopo la violenta lite, due sono scappati mentre un terzo extracomunitario è stato rintracciato dagli agenti nei pressi dell’Hotel Terminus sul lungolago di Como. In questa stessa zona, precisamente nel parcheggio, è stato rinvenuto anche un coltello, scoperto anche grazie alle telecamere. Nella rissa sono volate anche bottiglie, con i cocci sparsi nella piazza che per la notte è stata anche recintata con il nastro bianco e rosso.

Il ragazzo fermato era anche leggermente ferito ed è stato portato all’ospedale Sant’Anna oltre a rimediare una denuncia a piede libero.