Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore da via Urbano II: “Scrivo da Sagnino qui in una baracca vivono alcuni stranieri che buttano ogni tipo di spazzatura, ogni giorno, fregandosene dei giorni di raccolta e con sacchi multicolore. Per la cronaca sono lì da una settimana. Grazie”.

[Per contributi, segnalazioni, reazioni e opinioni: redazionecomozero@gmail.com, il numero Whatsapp 348.6707422 o la pagina dei contatti]