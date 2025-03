Lake Como School of Advanced Studies 2025: il top della ricerca e della conoscenza per un programma unico

Forte del grande riscontro di pubblico e di attenzione avuto nel 2024, Fondazione Alessandro Volta ripropone il ciclo “LE SERATE della Lake Como School of Advanced Studies”, arricchito con 11 incontri programmati nell’arco dell’anno.

L’iniziativa si propone di creare un ponte tra il mondo accademico e la cittadinanza, offrendo un’occasione speciale per esplorare argomenti di grande attualità con esperti di fama.

“Le scuole della Lake Como School riuniscono docenti internazionali di alto livello che lavorano con i dottorandi su tematiche di frontiera altamente specialistiche. Le questioni che affrontano pero’ sono rilevanti per tutti noi. Le serate hanno l’obiettivo di fare un po’ da cinghia di trasmissione fra la comunità accademica e un pubblico attento e intellettualmente curioso. Rispetto all’esperimento dello scorso anno, stiamo lavorando ad arricchire il palinsesto in termini di temi e discipline coinvolte e di materiali messi a disposizione”. Commenta Paola Dubini Presidente di Fondazione Volta.

L’edizione di quest’anno si inserisce all’interno dell’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica, un’opportunità speciale per approfondire il ruolo e l’impatto della scienza quantistica e delle sue applicazioni sulla nostra vita quotidiana: infatti le applicazioni previste nei prossimi decenni vedranno progressi trasformativi nel rilevamento ambientale, lo sviluppo di nuovi materiali, medicinali, batterie migliori, celle solari più efficienti, comunicazioni ultra-sicure e la capacità dei computer quantistici di modellare in modo più preciso ed accurato sistemi fisici complessi critici per la nostra esistenza, come il clima e le condizioni meteorologiche estreme.

Oltre alla scienza quantistica, gli argomenti trattati spaziano dalla matematica alla fisica, dall’economia alla medicina, con una particolare attenzione alle influenze delle moderne tecnologie, dalle nanotecnologie all’intelligenza artificiale, e al loro impatto sulla nostra società.

Ogni appuntamento sarà un’occasione per stimolare la curiosità e il dibattito, grazie a un format dinamico che vedrà protagonisti scienziati, divulgatori e pubblico. Un invito a lasciarsi ispirare dal sapere.

Il primo incontro sarà l’1 aprile con Jonathan Taglialatela, ricercatore in Finanza aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università di Pisa, l’incontro dal titolo SUSTAINABLE FINANCEAT A CROSSROADS: NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES e si terrà in inglese.

La finanza sostenibile è in evoluzione, influenzata da normativa, politica e strategie degli investitori. Il seminario offrirà un’analisi pratica sui principali cambiamenti e sulla importanza della finanza della biodiversità nel plasmare le future strategie di investimento.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito previo accredito http://bit.ly/4iCTWsR

IMPORTANTE

su https://fondazionealessandrovolta.it/le-serate-della-lcsas/ oltre a tutte le informazioni generali saranno a disposizione le slides di ciascun incontro insieme a eventuali materiali/interviste/abstract di approfondimento messi a disposizione dagli accademici. L’obiettivo è creare un archivio strutturato degli incontri per ampliare, valorizzare e rendere più accessibile la divulgazione scientifica.

Programma

1 aprile h. 18.00

Sustainable Finance at a crossroads: new challenges and opportunities

(Jonathan Taglialatela, Università di Pisa)

8 maggio ore 18.00

L’alba di una nuova era? Trattamento di precisione delle malattie neurodegenerative nell’uomo

(Tommaso Bocci e Alberto Priori, Università Statale di Milano)

16 giugno h. 18.00, Sala Bianca del Teatro Sociale di Como

(Omar Yaghi, Università della California – Berkeley)

19 giugno h. 18.00,

Luce e quantistica nel futuro della tecnologia (Lucia Caspani, Università degli Studi dell’Insubria)

2 luglio h. 18.00

AI and democracy

(Christopher Andrew Bail, Sanford School of Public Policy)

10 luglio h. 18.00

Rafforzare le infrastrutture di telecomunicazione: strategie per la competitività dell’economia

digitale europea

(Lorenzo Favalli, Università di Pavia)

17 luglio h. 18.00

Oltre la domotica: gli strumenti digitali per la gestione della casa (Chiara Tagliaro e Alice Pomé, Politecnico di Milano)

28 agosto h. 18.00

Complessità legale e tecnologia (Silvia Bartolucci, University College London)

11 settembre h. 18.00

Dalla sabbia al computer: le tecnologie quantistiche dove meno te le aspetti

(Fabio Pezzoli, Università degli Studi di Milano-Bicocca)

25 settembre h. 18.00

Tecnologie Interattive e intelligenti a misura d’uomo

(Maristella Matera, Politecnico di Milano)

2 ottobre h. 18.00

Dalla foglia al computer quantistico:

la meccanica quantistica intorno a noi

(Stefano Olivares, Università Statale di Milano)

La Lake Como School è un polo di eccellenza per la formazione post-universitaria, costituita da cinque Università Lombarde: Politecnico di Milano, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Milano, Università di Milano-Bicocca e Università di Pavia, con il coordinamento di Fondazione Alessandro Volta. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cariplo.

