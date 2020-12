Spostamenti liberi tra tutti i Comuni a Natale? Il ministro dice no: “Irresponsabile per soli 3 giorni”

L’allentamento dei divieti per Natale, Santo Stefano e Capodanno (a oggi assolutamente in vigore sulla base del decreto 3 dicembre, anche con il passaggio della Lombardia in zona gialla da domenica 13 dicembre) potrebbero essere tutt’altro che dietro l’angolo.

A fronte delle parziali aperture del premier Giuseppe Conte, che ha rimandato al Parlamento l’eventuale allargamento, ad esempio, del divieto di spostarsi da Comune a Comune in quei tre giorni, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha espresso una nettissima contrarietà a questa ipotesi. Come, peraltro, aveva già fatto il titolare della Sanità, Roberto Speranza.

Tornando a Boccia, ecco il suo no al liberi tutti natalizio in attesa che poi sia il Parlamento a dire una parole definitiva e ufficiale.