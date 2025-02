Ticino, ecco il pass cultura. Con una cifra fissa (bassa) libero accesso a centinaia di eventi e luoghi per un anno

Auditorium, teatri, sale da concerto, cinema, cineclub, festival, musei e spazi espositivi. E molto altro ancora. Sono loro i protagonisti del pass cultura. Si tratta di una tessera studiata per i giovani ticinesi sotto i 26 anni che – pagando 100 franchi all’anno – avranno la possibilità di accedere a migliaia di concerti, spettacoli, film e festival in giro per la Svizzera.

Ecco infatti il pass AG cultura come spiegato dal Dipartimento dell’Educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con l’associazione AG culturel | Kultur-GA, iniziatrice del progetto.

Gli eventi culturali si terranno in oltre 300 luoghi partner in Ticino e in cinque cantoni: Berna, Friburgo, Giura, Neuchâtel e Vallese.

“L’introduzione di un pass culturale per le giovani e i giovani – ha detto la consigliera di Stato e direttrice del DECS Marina Carobbio Guscetti durante la conferenza stampa – è prevista nelle Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-27”.

Il pass “permette di rendere la cultura ancora più accessibile alle giovani e ai giovani, di avvicinare le nuove generazioni al nostro patrimonio artistico». Un’offerta simile non può prescindere dalla “collaborazione tra istituzioni e realtà culturali, autorità cantonali, comunali e regionali, e strutture che lavorano con i giovani”

L’adesione è gratuita per i luoghi che desiderano diventare partner. Per ogni entrata registrata con l’AG cultura, l’associazione versa una somma forfettaria al luogo partner.

In Ticino sono già più di quarantina le realtà che hanno già aderito all’iniziativa. L’AG cultura è disponibile sotto forma di abbonamento annuale o di buono regalo e può essere acquistato direttamente sul sito www.agculturel.ch/it.