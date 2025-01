Ticino, la mitica ‘patacca’ del Carnevale da migliaia di persone dedicata al ‘centro astronave’ vicino al confine

Si avvicina il periodo del Carnevale e in Ticino – la festa è da sempre molto sentita – si iniziano a scoprire programmi ed eventi delle manifestazioni di maggior richiamo.

Tra queste c’è sicuramente Nebiopoli che si svolge a Chiasso dal 12 al 16 febbraio. Ma questa edizione, presentata nei giorni scorsi, è attesa anche per un altro motivo. Perchè il tema di quest’annno è dedicato al nuovo centro di e-sport “Ellipticum” che sta nascendo all’interno dell’ex Centro Ovale proprio a Chiasso a due passi dal confine.

All’interno di quello che un tempo era un centro commerciale, orma da mesi si lavora per dare vita, come abbiamo raccontato qui,a un centro di e-sport con annesso albergo a tema e molte altre attrazioni legate al mondo del virtuale.

E poprio Elliptcum, è questo il nome sotto il quale riaprirà i battenti il Centro Ovale, ha deciso di presentarsi a Chiasso e oltreconfine diventando parte attiva nel carnevale.

Ellipticum proporrà durante il carnevale alcune iniziative per presentarsi al pubblico in vista della prossima apertura. Inoltre sponsorizzerà una serie di attività tra cui l’applicazione per il voto popolare durante il corteo. Tra i votanti e soprattutto a chi vincerà il premio simpatia sarà Ellipticum a consegnare un premio legato alle sue attività.

Appuntamento dal 12 al 16 febbraio per divertirsi con il carnevale e per scoprire i primi dettagli del nuovo Centro Ovale.