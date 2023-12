Un raggio di luce sull’ex casa Albergo di via Volta, Rapinese: “Vogliamo diventi uno studentato, ragionamento con Insubria e Regione”

Uno spiraglio sembra aprirsi per l’ex casa Albergo di via Volta da cui nel 2012 uscirono gli ultimi sette anziani autosufficienti. Poi il nulla, solo fantasmi e mezze promesse per 11 anni. Nel corso degli anni, in Consiglio Comunale, si sono levate voci critiche sull’abbandono a cui stava andando incontro la residenza. Purtroppo però, ancora oggi, passando davanti all’edificio, il cancello in ferro è sbarrato con un grosso lucchetto e nel cortile non si vede altro che vegetazione incolta e rifiuti.

Ora qualcosa si profila all’orizzonte stando a quanto dichiarato ieri sera dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ospite del consueto appuntamento di Etv del venerdì Etg+ Sindaco. Rispondendo alla domanda di un telespettatore il sindaco infatti ha detto: “Per quanto riguarda la futura progettualità stiamo ragionando con l’Università dell’Insubria perché diventi uno studentato, è una questione di finanziamenti, ci sono valutazioni in corso. Spero ci possano essere sviluppi, c’è la possibilità di reperire dei fondi se non erro con Regione Lombardia che ha aperto una disponibilità. E’ una cosa che andrà all’anno prossimo.

Non male in una città dove l’ambizione universitaria negli anni è stata ridimensionata anche per i costi delle case inavvicinabili dagli studenti fuori sede. Vedi questi racconti recenti: