Valle Intelvi Turismo, Augustoni è presidente: “Ora rilancio internazionale con Lago di Como e Ceresio”

Matteo Augustoni è il nuovo Presidente dell’Associazione Turistica Valle Intelvi Turismo che subentra a Marco Brignoli. A lui si affiancheranno Erica Nicolò come Vice Presidente e Carlotta Maglia, che si occuperà della Segreteria. In Consiglio sono stati eletti anche Annalisa Arnoldi, Francesca Furlan, Antonio Alberio, Ombretta Angheben, Edio Pozzi, Marco Brignoli, Rina Bernasconi, Roberto Manzoni, Amalio Peduzzi e Marta Nespoli. Un team pronto a infondere nuova energia nel sodalizio e a delineare strategie per promuovere al meglio la bellezza e le peculiarità della Valle Intelvi. L’Associazione opera attivamente nei Comuni che vanno da Argegno fino a Centro Valle Intelvi, proseguendo verso Alta Valle Intelvi e arrivando alle sponde del Lago Ceresio, a Claino con Osteno. La sua missione è promuovere la Valle Intelvi in tutte le sue sfaccettature turistiche, valorizzando le sue risorse naturali, storiche e culturali.

Il nuovo Presidente, Matteo Augustoni, condivide la sua visione per il futuro dell’Associazione: “Ringrazio il mio predecessore Marco Brignoli che ha saputo lanciare la Valle oltre i confini. Ora vorremmo cambiare passo e impegnarci per rafforzare il ruolo della Valle d’Intelvi in un contesto internazionale operando a stretto contatto con il Lago di Como e il Lago Ceresio, due realtà differenti, ma con un unico denominatore: la bellezza riconosciuta in tutto il mondo. Il nostro gruppo, che conta anche nuove risorse qualificate, ha voglia di rimettersi in gioco e di sottolineare le peculiarità del territorio della Valle Intelvi, con una particolare attenzione alle sue potenzialità. Vogliamo creare un gruppo coeso, pronto a fare squadra e a coinvolgere coloro che desiderano contribuire al successo della Valle Intelvi Turismo.”

Con il rinnovo del direttivo, gli obiettivi dell’Associazione diventano ancora più incisivi. Tra le priorità immediate, c’è una rilettura delle strategie di rilancio della Valle Intelvi, posizionandola come ponte di connessione tra i due splendidi laghi, il Lago di Como e il Lago Ceresio. Questa posizione geografica unica offre ampie possibilità di sviluppo turistico e di attrazione per visitatori provenienti da tutto il mondo.

“Mi sento pronto a raccogliere la sfida di promuovere attivamente la Valle Intelvi e sono pronto a incontrare tutti gli stakeholder, dalle Associazioni, agli imprenditori, fino agli organi sovracomunali con l’intento di avviare una stretta collaborazione. – continua Matteo Augustoni – Questi incontri includeranno la Camera di Commercio e la Regione Lombardia, insieme a tutte le Amministrazioni che hanno sostenuto l’Associazione Valle Intelvi Turismo negli anni. Non mancheremo di presidiare gli eventi più significativi e meritevoli di attenzione e continueremo il percorso con il sistema fieristico internazionale”.

Con la determinazione e l’impegno di questo nuovo direttivo, siamo fiduciosi che la Valle Intelvi possa emergere come una destinazione turistica d’eccellenza, celebrando la sua autenticità e la sua bellezza uniche. “Non posso che ringraziare Marco Brignoli – conclude Matteo Augustoni – per l’impegno di rendere l’Associazione un punto di riferimento per la Valle d’Intelvi”.