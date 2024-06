VIDEO L’ospedale fondamentale del Lago di Como e la farsa della chiusura. Il direttore di Etg, giustamente, si arrabbia: “Fontana non ci faccia passare per fessi”

Andrea Bambace è un ottimo giornalista, è il direttore dell’informazione di Etv. E, lo raccontiamo perché abbiamo lavorato braccio a braccio con lui per tanti anni che non si contano, è uno che prima di arrabbiarsi, ecco, ce ne vuole. Oggi a Bambace, totalmente a ragione, gli è saltata la mosca al naso.

Già, perché la questione dell’Ospedale di Menaggio con la chiusura del servizio per acuti, cioè del Pronto Soccorso, da annuncio choc dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è diventata una farsa in una manciata di giorni. Una commedia mal consumata tra imbarazzi e dichiarazioni, senza smentite ufficiali (!).

Basta la cronistoria per capire che qualcosa nel sistema politico e amministrativo della regionepiùpotented’italia ha scatenato un cortocircuito oscenamente imbarazzante. Non pubblichiamo tutti gli articoli ma riassumiamo coi titoli principali. Dapprima l’intervista di Bertolaso all’emittente comasca, parole raccolte dalla collega di Etv Anna Campaniello:

Poi quelli che una volta si sarebbero detti i forconi in piazza:

Quindi i distinguo politici durissimi nella maggioranza di centrodestra che guida la Regione:

Poi Bertolaso che adombra dimissioni e il dietrofront, oggettivamente incredibile poco dopo. Infine, nella confusione generale, tra una dichiarazione e l’altra arriva il super vertice coi sindaci:

Siccome la notizia che ha generato tutto questo è dell’emittente comasca, giustamente il direttore della medesima prende parola dopo le dichiarazioni del presidente lombardo Attilio Fontana che ha ridotto il tutto a “una tempesta in un bicchier d’acqua”.

Come se la televisione di Como avesse, per divertimento, preso alcune dichiarazioni per poi manipolarle a piacimento. Ecco, non è così, lo sanno bene tutti i media e i politici locali. E lo sa bene il direttore Bambace che in un lungo editoriale durante il Tg di questa sera, 25 giugno, mette in ordine correttamente le cose e, giustamente, sottolinea: “Caro presidente Fontana, non ci faccia passare per fessi”. Vi invitiamo a guardare integralmente l’estratto del telegiornale dalla pagina Youtube di Etv. Eccolo: