Lago di Como, riaprono la villa gioiello e l’orto botanico. Dagli Usa: “Location tra le più romantiche d’Italia”

Villa Monastero, la meraviglia di Varenna con il suo magico orto botanico, è pronta a riaprire dal prossimo 2 marzo dopo la chiusura invernale. E la riapertura al pubblico di questo autentico gioiello del Lago di Como arriva nel migliore dei mondi: Villa Monastero infatti è stata riconosciuta come una delle location più romantiche d’Italia dal sito statunitense La Dolce Vigna, specializzato nell’organizzazione di tour enoculturali in Italia, in California e in Argentina.

L’articolo è stato realizzato da Cheryl Rodewig, una giornalista pluripremiata che scrive per The Guardian, Fodor’s e altre testate. Villa Monastero è stata selezionata tra le dimore più belle, che racchiude in un’ambientazione particolarmente romantica e di fascino le ricchezze del Giardino botanico e le opere d’arte della Casa Museo. Villa Monastero, infatti, viene sempre più scelta da coppie provenienti da tutto il mondo per la celebrazione di cerimonie, promesse di matrimonio e servizi fotografici nuziali.

Villa Monastero affianca in questa particolare classifica altre meravigliose realtà: il castello di Trauttmansdorff in Trentino-Alto Adige, il Castello di Miramare in Friuli Venezia Giulia, l’Isola Bella sul Lago Maggiore, il Giardino di Ninfa e Villa d’Este nel Lazio, il Castello Aragonese e Villa Rufolo in Campania.

La Villa, di proprietà della Provincia di Lecco, è uno dei siti storico-paesaggistico-ambientali principali del territorio, grazie anche alla sua posizione privilegiata. Il complesso è formato dalla villa stessa, oggi trasformata in Museo è anche sede di un Centro Convegni, conosciuto a livello internazionale, e dallo splendido Giardino Botanico che la circonda, estendendosi per quasi 2 km seguendo la sponda del lago.