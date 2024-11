Guida Michelin 2025, Lombardia grandissima protagonista: un nuovo ristorante 2 stelle e 9 con una stella

C’è un nuovo ristorante con 3 stelle Michelin in Italia, il 14 in totale: è Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, del patron Giancarlo Perbellini. Solo 2 i nuovi ristoranti con 2 stelle e 33 quelli premiati con una stella. Le novità sono state annunciate nel corso della presentazione della settantesima edizione della Guida Michelin, quella per il 2025.

TUTTE LE NUOVE STELLE

PREMI SPECIALI

Sommelier Award

Oscar Mazzoleni – Al Carroponte – Bergamo

Service Award

Vanessa Melis – Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (Rm)

Young chef Award

Matteo Vergine – Grow Restaurant – Albiate (Mb)

Mentor Chef Award

Antonino Cannavacciuolo – Villa Crespi – Orta San Giulio (No)

Passion dessert

Riva – Numana (An)

All’enoteca – Canale (Cn)

Il visibilio – Castelnuovo Berardenga (Si)

Re Santi e Leoni – Nola (Na)

Inkiostro – Parma

Agli amici dopolavoro – Venezia

Coltivare – La Morra (Cn)

STELLE VERDI

Villa Maiella – Arcangelo Tinari (Ch)

Prezioso – Merano (Bz)

Artifex – Breennero (Bz)

Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui due golfi (Na)

Al gatto verde – Modena

Ronchirò – Dolegna del Collio (Go)

Agriturismo Ferdy – Lenna (Bg)

Il Tiglio – Montemonaco (Ap)

Locanda La Raia – Gavi (Al)

Il cappero – Vulcano (Me)

Bistrot – Forte dei Marmi (Lu)

NUOVI UNA STELLA

Grow Restaurant – Albiate (Mb)

Cetaria – Baronissi (Sa)

Volta del Fuenti by Michele De Blasio – Vietri sul Mare (Sa)

Ancòra – Cesenatico (Fc)

Equilibrio – Dolcedo (Im)

Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti – Asti

Dissapore di Andrea Catalano – Carovigno (Br)

Serrae Villa Fiesole – Fiesole (Fi)

Contrada – Castelnuovo Berardenga (Si)

Saporium – Chiusdino (Si)

Alto – Fiorano Modenese (Mo)

O me o il mare – Gragnano (Na)

Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui due golfi (Na)

Il circolino – Monza (Mb)

Olmo – Cornaredo (Mi)

Cucina Cereda – Ponte San Pietro (Bg)

Moebius sperimentale – Milano

Acqua – Olgiate Olona (Va)

Sine by Di Pinto – Milano

Cannavacciuolo by the Lake – Pettenasco (No)

Locanda dei Banchieri – Fosdinovo (Ms)

Grual – Pinzolo (Tn)

Abbruzzino Oltre – Lamezia Terme (Cz)

Marotta – Seguille (Ca)

Ristorante del Lago – Bagno di Romagna (Fc)

Iris ristorante – Verona

Locanda Mammì – Agnone (Is)

Palais Royal Restaurant – Venezia

Casa Leali – Puegnago sul Garda (Bs)

Achilli al Parlamento – Roma

Vineria Modì – Taormina

Tancredi – Sirmione (Bs)

Al Gatto verde – Modena

NUOVI DUE STELLE

Villa Elena – Bergamo

Campo del Drago – Montalcino (Si)

NUOVI TRE STELLE

Casa Perbellini 12 apostoli – Verona

In totale, la selezione di ristoranti della Guida Michelin Italia 2025 comprende 393 ristoranti Stellati.

UN RISTORANTE RICEVE LE PRESTIGIOSE 3 STELLE MICHELIN

Giancarlo Perbellini – Casa Perbellini – 12 Apostoli, Verona

Nel pieno centro storico di Verona, accanto a piazza delle Erbe e a due passi dal balcone più famoso del mondo – quello di Romeo e Giulietta – sorge la nuova casa di Giancarlo Perbellini. In un locale che ha fatto la storia – il 12 Apostoli – in cui lo chef si è formato da ragazzino, ora va in scena un concerto di sapori, che unisce tradizione e innovazione nel rispetto della stagionalità e delle materie prime. Lo chef omaggia e reinterpreta la cucina italiana con tecniche moderne e un tocco personale offrendovi una esperienza che vale il viaggio. Il Wafer al sesamo con tartare di branzino con il tocco di liquirizia è solo uno dei tanti classici che vi resteranno nel cuore.

Oltre alla new entry nella famiglia dei 3 Stelle Michelin, i Ristoranti che “valgono il viaggio” in Italia e confermano le 3 Stelle, sono:

Villa Crespi Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Uliassi a Senigallia (AN), Piazza Duomo ad Alba (CN), Enrico Bartolini al MUDEC a Milano, Quattro Passi, Nerano, (NA) e Norbert Niederkofler Atelier Moessmer, Brunico (BZ).

2 NUOVI RISTORANTI 2 STELLE MICHELIN NELLA GUIDA ITALIA 2024

La cerimonia, presentata da Giorgio Surina e trasmessa in live streaming, è stata un susseguirsi di emozioni: 36 nuove Stelle in totale che hanno interessato 13 regioni, delle quali 2 new entry nella categoria dei due Stelle MICHELIN, ovvero i ristoranti che valgono la deviazione:

Marco Galtarossa – Villa Elena, Bergamo

Matteo Temperini – Campo Del Drago, Montalcino

33 NUOVI RISTORANTI RICEVONO UNA STELLA MICHELIN

Nella Guida Italia 2025 sono 33 le novità una Stella Michelin. Tra queste molti chef hanno un mentor d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo riceve la Stella in due ristoranti, Le Cattedrali by L’Aqua ad Asti e Cannavacciuolo by the Lake a Pettenasco (NO), guidati rispettivamente da Gianluca Renzi e da Gianni Bertone. Davide Oldani vede assegnata una nuova stella al ristorante Olmo, a San Pietro all’Olmo (MI) affidato a Riccardo Merli, mentre Massimo Bottura al ristorante Al Gatto Verde, con al timone Jessica Rosval, conquista la stella e anche la Stella Verde.

Tra le 36 novità, sono 14 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni (4 dei quali con età uguale o under 30).

Sono 33 i nuovi stellati della Guida Michelin 2025:

Ristorante Cetaria, Salvatore Avallone, Baronissi (SA),

Volta del Fuenti Michele De Blasio,

Ancora Marco Garattoni Cesenatico,

Equilibrio Jacopo Chieppa Dolcedo (IM),

Cannavacciuolo Le Cattedrali Gianluca Renzi Asti,

Dissapore, Andrea Catalano Carovigno,

Serrae Villa Fiesole Antonello Sardi Fiesole,

Contrada Davide Canella Castelnuovo Berardenga,

Saporium Ariel Hagen Chiusdino,

Alto Mattia Trabetti Fiorano Modenese,

O Me il Mare Luigi Tramontano Gragnano (NA),

Don Alfonso Ernesto Iaccarino Sant’Agata sui Due Golfi (Na),

Il Circolino Lorenzo Sacchi Monza,

Olmo Riccardo Merli Cornaredo (MI),

Cucina Cereda Giuseppe Cereda Ponte San Pietro,

Moebius Enrico Croatti, Acqua Alessandro Menoncini,

Syne by Di Pinto Milano,

Cannavacciuolo by the Lake Pettenasco,

Locanda de Bancheri,

Grual Matteo Maenza Pinzolo,

Abbruzzino Oltre Luca Abruzzino Lamezia Terme,

Marotta Domenico Marotta Squille (CE),

Ristorante del Lago Bagno di Romagna,

Iris Giacomo Sacchetto Verona,

Locanda Mammì Isernia,

Palais Royal Venezia,

Casa Leali Puegnago sul Garda (BS),

Achilli al Parlamento,

Pierluigi Gallo, Roma,

Vineria Modì, Dalila Grillo Taormina (ME),

Tancredi, Vincenzo Manicone, Sirmione (BS),

Al Gatto Verde, Jessica Rosval, Modena,

Grown Restaurant Albiate.

La regione con più novità è la Lombardia, 1 due Stelle e 9 una Stella Michelin, per un totale di 10 ristoranti. Al secondo posto due regioni con 5 novità monostellate, Campania e Toscana, mentre al terzo posto troviamo l’Emilia-Romagna con 4 novità una Stella Michelin. Nella classifica delle Stelle Michelin per regioni, la Lombardia mantiene la leadership con 61 ristoranti (3 tre Stelle, 7 due Stelle, 51 una Stella), la Campania si conferma al secondo posto con 50 ristoranti, (1 tre Stelle, 7 due Stelle, 42 una Stella), mentre sul terzo gradino del podio troviamo la Toscana con 44 ristoranti (1 tre Stelle, 5 due Stelle, 38 una Stella). Scivola in quarta posizione il Piemonte con 35 ristoranti (2 tre Stelle, 3 due Stelle, 30 una Stella), mentre conferma il quinto posto il Veneto con 34 ristoranti Stellati (2 tre Stelle, 3 due Stelle, 29 una Stella).

PROVINCE

Nella classifica delle province, tra le Top 5 si confermano due città campane: Napoli che si conferma al vertice con 27 ristoranti (1 tre Stelle, 6 due Stelle, 20 una Stella) e Salerno, in quinta posizione con 18 ristoranti (1 due Stelle, 17 una Stella). Roma è al secondo posto con 23 ristoranti Stellati (1 tre Stelle, 3 due Stelle, 1 una Stella), seguita da Milano con 20 ristoranti Stellati (1 tre Stelle, 4 due Stelle, 15 una Stella). In quarta posizione troviamo Bolzano con 19 ristoranti (1 tre Stelle, 2 due Stelle, 16 una Stella).

BIB GOURMAND

Nella classifica dei Bib Gourmand per regioni, l’Emilia-Romagna si conferma al primo posto con 33 ristoranti. Alle sue spalle il Piemonte con 31 ristoranti, seguita dalla Lombardia con 25 ristoranti. Seguono la Toscana con 25 ristoranti e il Veneto e Trentino-Alto Adige pari merito con 17.

Il panorama della Guida MICHELIN Italia 2025:

TRE STELLE – 14 ristoranti (1 novità)

DUE STELLE – 38 ristoranti (2 novità)

UNA STELLA – 341 ristoranti (33 novità)

STELLA VERDE – 69 ristoranti (11 novità)

BIB GOURMAND – 250 ristoranti (16 novità)

SEGNALATI NELLA GUIDA – 1.340 ristoranti (111 novità)

Per un totale di 1983 ristoranti nella selezione 2025.