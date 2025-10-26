La polenta, sole delle tavole di Lombardia: festival per i 150 anni del piatto simbolo di Bellagio (con una farina speciale)

Un ritorno alle origini per la cucina tradizionale del Lago di Como, ma con un ingrediente nuovo che parla di territorio e filiera agricola corta.

Dal 24 ottobre al 1° novembre, lo Chef Luigi Gandola, patron del rinomato Ristorante Salice Blu di Bellagio, lancerà il Festival del Toc, l’evento interamente dedicato al piatto simbolo della cucina bellagina.

Il Toc sarà preparato per la prima volta con un ingrediente d’eccezione: la farina gialla di mais Scagliolo di Carenno, coltivato a Garlate, aggiungendo un valore unico di autenticità e prodotto locale. In programma, speciali degustazioni a Bellagio dedicate agli amanti della tradizione ma anche a coloro che cercano nuove esperienze gastronomiche sul lago.

Il Toc: 150 anni di storia e tradizione bellagina

Questa scelta aggiunge valore a una ricetta che già di per sé racconta 150 anni di storia. Il Toc – una polenta ricca, lenta, morbida e saporita, mescolata a lungo e arricchita con burro e formaggio locale – per generazioni è stato il piatto dei giorni di festa a Bellagio. Non un semplice cibo, ma un rito collettivo, servito in un paiolo al centro del cerchio, da mangiare rigorosamente con le mani.

La nuova ricetta: mais scagliolo e filiera cortissima

Oggi il Salice Blu Bellagio decide di riportare quel gesto antico al centro dell’esperienza gastronomica del Lago di Como, scegliendo di affiancare alla tradizione una materia prima di filiera cortissima: una farina gialla macinata a pietra, ottenuta dal mais Scagliolo coltivato a Garlate. Un ingrediente identitario, che restituisce il sapore autentico del granoturco lombardo e che, nelle mani dello Chef Gandola, diventa la base perfetta per un Toc ancora più intenso e profumato.

La preparazione resta quella di sempre: un’ora di mescola paziente nel paiolo, con l’aggiunta del burro e del formaggio della Latteria Sociale di Bellagio, per ottenere una polenta setosa e avvolgente. Accanto al paiolo arrivano poi i salumi dei piccoli produttori locali, i missoltini (pesce di lago), la gallina fredda ripiena fino al ragèl e alla miascia, rispettivamente il digestivo e la torta della tradizione lariana.

Festival del Toc a Bellagio: un viaggio gastronomico e culturale

Il Festival del Toc sarà un viaggio gastronomico e culturale lungo nove giorni (dal 24 ottobre al 1° novembre), aperto a comitive, famiglie e curiosi alla ricerca di un’esperienza conviviale fuori dal tempo. Un’occasione per sedersi attorno al paiolo, ritrovare la lentezza, ascoltare i racconti di chi custodisce le ricette tramandate a voce e, soprattutto, assaggiare il gusto semplice e vero di una terra che non ha mai smesso di parlare attraverso il cibo.

