Venti cantine, 10 aziende agricole e un birrificio: in centro torna il Lake Como Wine Festival

Il Lake Como Wine Festival, giunto ormai alla sua undicesima edizione, torna in piazza Verdi a Como, di fronte al magnifico Teatro Sociale, da venerdì 21 a domenica 23 Giugno 2024 con 20 cantine, 10 aziende agricole, 1 birrificio: tutte le info su www.lakecomowinefestival.it

Ideato ed organizzato dal patron Claudio Bizzozero, con il contributo fondamentale di Confesercenti Como, che garantisce l’indispensabile supporto amministrativo e tecnico, il Festival sta divenendo un appuntamento fisso per gli amanti del buon vino.

IN COSA CONSISTE IL LAKE COMO WINE FESTIVAL

Un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini ed i prodotti tipici di più di 30 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della nostra splendida città: dai rosati ai rossi; dai bianchi alle bollicine; dai formaggi ai salumi; dal tartufo alle conserve; dalle nocciole al gelato artigianale; e tanto altro ancora. Un’esplosione di sapori e profumi, in un percorso di assaggi da tutta Italia.

Sono 20 le cantine, 10 le aziende agricole con cibo regionale e 1 birrificio artigianale presenti in rappresentanza di 11 Regioni. Nello specifico:

Lombardia (2 cantine: 1 dell’Oltrepò pavese, 1 della Valtenesi e del lago di Garda; 1 birrificio artigianale: di Carate Brianza), Piemonte (3 cantine: 1 dell’Astigiano, del Monferrato e delle Langhe, 1 delle Langhe e del Barolo, 1 del Monferrato; 2 food: nocciole piemontesi e prodotti derivati, miele e dolci tipici piemontesi), Emilia Romagna (1 food: Parmigiano Reggiano), Toscana (4 cantine: 1 del Chianti classico, 1 dell’Aretino, 1 di Maremma, 1 di Montepulciano; 1 food: formaggi tipici toscani), Umbria (2 food; salumi e formaggi dell’Umbria, tartufo e olio dell’Umbria), Veneto (6 cantine: 1 della Valdobbiadene, 1 del Trevigiano, 2 dei Colli Euganei, 2 della Valpolicella; 1 food: cioccolato e derivati), Basilicata (1 cantina: vini lucani), Puglia (1 cantina: vini pugliesi; 1 food: prodotti tipici pugliesi), Calabria (1 cantina e food: Greco di bianco passito, liquori, miele e prodotti tipici calabresi), Sicilia (1 cantina: vini siciliani; 1 food: arancini, cannoli, bomboloni, scacce e focacce ripiene), Sardegna (1 cantine: 1 di Mamoiada). LUOGO EVENTO

Como – Piazza Verdi (di fronte al Teatro Sociale)

DATA E ORARI

Venerdì 21 giugno: orario dalle 15.00 alle 24.00

Sabato 22 giugno: orario dalle 10.00 alle 24.00

Domenica 23 giugno: orario dalle 10.00 alle 22.00

COME PARTECIPARE

1. Consulta l’elenco delle cantine partecipanti al festival su www.lakecomowinefestival.it e scegli quale visitare.

2. Se vuoi evitare code prenota i ticket online.

3. Nei 3 giorni del festival vieni al nostro info/ticket point di Piazza Verdi per ritirare i ticket e il bicchiere degustazione con porta bicchiere.

4. Parti per il tuo Wine Tour.

PREZZI:

15€ 10 ticket (1,50€ a ticket)

20€ 15 ticket (1,33€ a ticket)

30€ 25 ticket (1,20€ a ticket)

40€ 35 ticket (1,14€ a ticket)

60€ 55 ticket (1,09€ a ticket)

Assaggio vini primo livello: 1 ticket.

Assaggio vini secondo livello: 2 ticket.

Assaggio vini terzo livello: 3 ticket.

Assaggio vini top: pagamento diretto alla cantina.

Prezzi comprensivi di calice e taschina porta calice.

Vendita diretta di bottiglie e prodotti food confezionati o a peso

Gli espositori della 11° edizione del Lake Como Wine Festival suddivisi per Regione

Lombardia

Azienda agricola Losi Stefano

VINI DELL’OLTREPO’ PAVESE

via Per Casteggio, 64

Montebello della Battaglia (PV)

Azienda agricola Averoldi Francesco

VINI DELLA VALTENESI E DEL LAGO DI GARDA

via Cantrina, 1

Bedizzole (BS)

Birra Gaia srl

BIRRA ARTIGIANALE

Via Emilia Verganti, 16

20841 Carate Brianza (MB)

Piemonte

Azienda agricola Domanda

VINI DELL’ASTIGIANO, DEL MONFERRATO E DELLE LANGHE

via Fea rocca, 5

Calosso (AT)

Società agricola Dosio Vigneti s.r.l.

VINI DELLE LANGHE E DI BAROLO

Regione Serradenari, 6

La Morra (CN)

Crova Massimo

VINI DEL MONFERRATO

via Asilo, 14

Sala Monferrato (AL)

Azienda agricola Stella

NOCCIOLE PIEMONTESI E PRODOTTI DERIVATI

via San Martino, 5

Castino (CN)

Azienda agricola Pistono Fiorenzo

MIELE E DOLCI TIPICI PIEMONTESI

via Marconi, 19

Fiorano Canavese

Emilia Romagna

San Lucio Montardone srl

PARMIGIANO REGGIANO

Via Giardini Nord, 7087

Serramazzoni (MO)

Toscana

Eri srl società agricola

VINI DEL CHIANTI CLASSICO

località Selvole

Castelnuovo Berardenga (SI)

Tenuta la Pineta di Scortecci Giuseppe

VINI DELL’ARETINO

via Setteponti, 65

Castiglion Fibocchi (AR)

Adonaea società semplice agricola

VINI DI MAREMMA

Via Marsala, 116

Manciano (GR)

Cantina Priorino

VINI DI MONTEPULCIANO

via Martiri della libertà, 16

Montepulciano (SI)

Il Cacio com’era di Scipioni Eros

FORMAGGI TIPICI TOSCANI

Via Venezia, 4

San Giustino Valdarno (AR)

Umbria

Azienda agricola Pira Antonio

SALUMI E FORMAGGI DELL’UMBRIA

via Podere Catino, 3

Collesanto di Magione (PG)

Tordoni Roberto

TARTUFO E OLIO DELL’UMBRIA

via Cavallara, 23/3

Gualdo Cattaneo (PG)

Veneto

Azienda agricola Vettoretti Primo società agricola s.s.

VINI DELLA VALDOBBIADENE

via Campagna, 2

San Giovanni di Valdobbiadene (TV)

Azienda Agricola Bardi di Bardi Pancrazio

VINI DEL TREVISANO

via Lucio Vero, 6/A

Musestre di Roncade (TV)

La Vite di Monica

VINI DEI COLLI EUGANEI

via Caprano, 12

Montagnana (PD)

Tenuta sul monte

VINI DEI COLLI EUGANEI

via Monte Venda, 1999/A

Vo’ (PD)

Cantina NeposVillae

VINI DELLA VALPOLICELLA

Via Rita Rosani, 1

Negrar di Valpolicella (VR)

La Romiglia azienda agricola Milanese Ivana di Gazzo Paolo

VINI DELLA VALPOLICELLA

via Brazze 1/A

Verona (VR)

Stringhetto srl

CIOCCOLATO E DERIVATI

Via Maestri del Lavoro, 9

Legnago (VR)

Basilicata

Ripanero società agricola s.s.

VINI LUCANI

Via Marconi, 86

Rionero in Vulture (PZ)

Puglia

Angelo Maffione vini di Bitetti Emiliana

VINI PUGLIESI

via dal Gelso, 49

Barletta (BT)

Love Gargano di Tarantino Filippa

PRODOTTI TIPICI PUGLIESI

via Piave, 18

Padenghe sul Garda (BS)

Calabria

Cantina Ielasi

GRECO DI BIANCO PASSITO, LIQUORI, MIELE E PRODOTTI TIPICI CALABRESI

Via Risorgimenro, 32

Bianco (RC)

Sicilia

Azienda agricola Giametta s.s.

VINI SICILIANI

via Po, 2

Foligno (PG)

Giuseppina Greco

ARANCINI, CANNOLI, BOMBOLONI, SCACCE E FOCACCE RIPIENE

Via Borgazzi, 105/d

Monza (MB)

Sardegna

Cantina Dessolis di Dessolis Stefano

VINI DI MAMOIADA

via Deledda, 14

Mamoiada (NU)