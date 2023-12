Italiano arrestato in Ticino per tentato omicidio: lite e colpi d’arma da taglio nella notte in un bar

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinesi hanno fatto sapere che oggi, domenica 10 dicembre, è stato arrestato un 36enne cittadino italiano domiciliato nel Locarnese. In base a una prima ricostruzione, spiegano, l’arrestato poco prima delle 3 di notte di domenica si trovava all’interno di un locale notturno in via Stazione a Muralto. Per cause da stabilire, è scoppiata una lite durante cui il 36enne ha ferito con un’arma da taglio un 30enne cittadino svizzero residente nel Bellinzonese, provocandogli ferite, giudicate gravi, che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale.

L’autore è stato fermato dagli agenti della Polizia cantonale. In supporto, sono intervenuti anche agenti della Polizia della città di Locarno. Le ipotesi di reato nei confronti del 36enne sono di tentato omicidio. L’inchiesta è coordinata dal Procurator e pubblico Zaccaria Akbas. “Al momento – precisa la Polizia cantonale – non verranno rilasciate ulteriori informazioni”.