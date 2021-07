Autobus divorato dalle fiamme in galleria: a bordo 25 giovanissimi di Lipomo. Grazie all’autista nessun ferito

Paura vera per un gruppo di 25 ragazzi di Lipomo in viaggio per un campo estivo dell’oratorio di San Vito a Livigno.

Il gruppo era in viaggio stamani a bordo di un pullman. All’altezza della galleria di Fiumelatte (statale 36, all’altezza di Varenna) il mezzo ha preso fuoco.

E’ successo intorno alle 9.

La prontezza dell’autista ha evitato il peggio: ha fatto immediatamente scendere i giovanissimi prima che il pullman fosse avvolto e distrutto dalle fiamme, nessuno di loro ha riportato ferite.

Caso diverso per tre automobilisti rimasti lievemente intossicati. Sul posto vigili del fuoco con cinque squadre, 118 e polstrada.

Sulle cause del rogo sono in corso le indagini.