Como, sfrecciava a 202 chilometri orari lungo la A9: inchiodato dal laser, patente ritirata

Beccato sull’autostrada A9 mentre sfrecciava a 202 chilometri all’ora. Lo scorso 31 gennaio la Polizia Stradale di Como ha incrementato i controlli serali sulle arterie autostradali nell’ambito dei servizi d’istituto, effettuando controlli lungo l’autostrada utilizzando più pattuglie. Nel corso dell’attività sono state controllate 62 persone con 46 veicoli contestando 22

violazioni al Codice della Strada e accertando 31 eccessi di velocità con apparecchiatura Trucam (misuratore di velocità laser), di cui 6 oltre i con limiti di velocità oltre 180 km/h, di cui uno nei confronti di un automobilista che viaggiava a 202 km/h, fermato e identificato, provvedendo a ritiro della patente di guida.

Nell’arco della serata e nottata sono state contestate altre 2 infrazioni per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro delle patenti di guida per la sospensione, e sequestro di due 2 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.