Bregnano, il bazar del pusher nel bosco: cocaina, coltello, telefoni e una bicicletta. Denunciato

Nel corso degli ultimi giorni sono proseguiti i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive. In questo contesto i militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, nell’ambito di uno di questi servizi condotto in una zona boschiva compresa nel Comune di Bregnano – Frazione Puginate, svolto con il supporto dei Carabinieri Cacciatori “Calabria”, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un 23enne di origini straniere, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato.

Il 23enne è stato sorpreso dai militari nei pressi di un “Bivacco della droga”, dove è stato fermato, identificato e perquisito, trovandolo in possesso di 2 telefoni cellulari, 0,83 grammi di cocaina, 1 coltello e del denaro contante.

Nel “Bivacco dela droga”, geolocalizzato e smantellato, veniva rinvenuto del materiale per il confezionamento ed il taglio della droga ed una bicicletta MTB marca “Rockrider” del valore di circa 500 euro, sottoposta a sequestro per verificare se si tratta di provento di furto.