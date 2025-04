Intervento dei Vigili del Fuoco, del 118 con ambulanza ed elisoccorso e dei carabinieri in via Da Vinci a Fino Mornasco all’interno di un cantiere in corso per la costruzione di un edificio scolastico. Per cause da chiarire una uomo di 55 anni è precipitato per 10 metri ed è morto. Indagini in corso. Seguiranno aggiornamenti.