Como, il motore del bus va a fuoco in via Asiago. Fiamme domate dai dipendenti Asf e dai pompieri

Una squadra dei Vigili del fuoco è impegnata in questi minuti in via Asiago a Como per le fiamme che si sono sprigionate da un bus di linea.

Secondo quanto apprendiamo l’autista si è accorto di una perdita di gasolio dal mezzo mentre stava rientrando in autorimessa. Una volta varcato il cancello il motore ha preso fuoco. Il personale di Asf (azienda che gestisce il trasporto pubblico a Como) si è attivato con gli estintori in attesa dell’arrivo dei pompieri che poi hanno completato lo spegnimento delle fiamme e messo in sicurezza la zona.

Al momento, spiegano dal Comando di via Valleggio, è in corso la pulizia della strada dal gasolio rimasto sulla strada.