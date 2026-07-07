Como, la nuova tendenza: centraline manomesse sui mezzi pesanti, poi i bus turistici senza licenza e le altre furbate. Multe per 40mila euro

Nelle giornate di mercoledì 1° luglio, giovedì 2 e venerdì 3 luglio, il personale della Polizia Locale cittadina – che da diverso tempo sta effettuando ripetute e dedicate attività formative e di controllo sul trasporto pesante – ha sottoposto a verifica più di 30 mezzi pesanti.

Dagli accertamenti risulta evidente una nuova tendenza di alcune aziende di trasporto, finalizzata a manomettere le centraline di controllo dei fumi di scarico degli automezzi con lo scopo ultimo di trarne un risparmio sulle manutenzioni periodiche e sui consumi di carburante. Quattro autocarri stranieri, impegnati in un trasporto internazionale, sono stati sanzionati per tale violazione, con l’obbligo di provvedere all’installazione di una nuova centralina o al reset del sistema software. In uno di questi casi gli agenti hanno appurato che l’azienda proprietaria del veicolo aveva fatto manomettere in modo fraudolento il software di controllo, impostando sul sistema dei parametri appartenenti a veicoli diversi, presumibilmente di provenienza militare, al fine di avere condizioni di viaggio e costi collegati più favorevoli.

Durante le attività di controllo sono state accertate oltre 15 violazioni per mancato rispetto dei tempi di guida e riposo (art. 174 del Codice della strada) e 6 violazioni dell’art. 179 Cds (cronotachigrafo manomesso, non conforme o guida senza carta tachigrafica) con conseguenti 6 patenti ritirate.

Due trasporti internazionali di merci sono risultati completamente abusivi mentre per tre autobus francesi appartenenti alla stessa ditta di trasporti mancava la licenza comunitaria, il foglio di viaggio e gli autisti di nazionalità extracomunitaria risultavano non dotati di carta di qualificazione del conducente.

Le operazioni condotte su veicoli per noleggio con conducente (qui la cronaca), autobus granturismo e trasporti internazionali di merce hanno portato a elevare sanzioni per più di 40mila euro di cui 36mila già incassati, in considerazione dell’immatricolazione straniera dei veicoli.

Considerata la gravità e la quantità di violazioni riscontrate, il Comando Polizia Locale proseguirà con tali attività di controllo anche nelle prossime settimane.