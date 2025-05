In albergo a Como ma era ricercato dal 2015: i poliziotti arrivano in camera e lo arrestano

La Polizia di Stato di Como nella notte appena trascorsa ha arrestato in base ad un provvedimento restrittivo emesso nel 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Trieste, un cittadino albanese di 38 anni, residente in Germania ed in possesso di permesso di soggiorno tedesco. Verso l’una e mezza di questa notte, la volante è stata inviata in una struttura ricettiva di via P. Paoli in quanto, dalle risultanze del portale alloggiati web – dove vengono quotidianamente inseriti i nominativi e i documenti di ogni ospite di hotel, albergo, ostello o camping – la centrale operativa della Questura aveva ricevuto l’allarme telematico riferito alla presenza del 38enne albanese, sul quale pendeva un provvedimento di arresto, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Trieste nel 2015.

Gli agenti si sono quindi recati in albergo e saliti in camera hanno preso in consegna l’uomo accompagnandolo prima in Questura e dopo la stesura degli atti e la notifica del provvedimento, al carcere di Como.