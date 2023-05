Tamponamento sulla A9 all’altezza di Lomazzo, coinvolte due auto e un furgone: tre i feriti

Intervento urgente dei Vigili del fuoco, oggi alle 17 circa, per un incidente sull’autostrada A9 in direzione Milano nel tratto successivo a Lomazzo Sud. Al momento risultano coinvolte due auto e un furgone. Segnalati inizialmente due feriti, poi diventati subito affidati alle cure dei sanitari (tutti in codice verde). Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, Appiano Gentile e del comando di Como oltre ai mezzi del 118. Dinamica in fase di accertamento. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.