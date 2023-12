Novedrate, esplode un fusto di metallo pieno di olio e fanghi: operaio ferito

Intervento dei Vigili del fuoco oggi pomeriggio alle 15.30 a Novedrate in via Nuova Novedratese alla “Grandi impianti ecologici” per infortunio sul lavoro. Per cause in corso di accertamento un fusto di metallo contenente scarti di olio ed emulsioni di fango è esploso provocando escoriazioni e una probabile frattura a un operaio di 56 anni poi ricoverato al Sant’Anna in codice giallo, media gravità.

Sul posto coi Vigili del fuoco i Carabinieri, il 118 di Mariano Comense, un’automedica e il personale di Ats.