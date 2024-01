La 63enne dà di matto a Villa Guardia, il pusher nei boschi di Bregnano, il 28enne armato spara a salve. Le operazioni dei carabinieri

La Compagnia Carabinieri di Cantù, nel corso degli ultimi giorni ha proseguito con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del Nor, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 Stazioni Carabinieri, in collaborazione con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in molti interventi, preventivi e repressivi, che hanno portato ad un arresto e due denunce per reati vari.

In particolare i Reparti sono stati raggiunti i seguenti risultati: