Montano: 220 kg di petardi nel deposito con materiale infiammabile e senza protezione antincendio. Cinese denunciato

Controlli a raffica in questi giorni da parte della polizia di Stato contro il commercio illecito di petardi, botti e fuochi d’artificio in vista di domani, San Silvestro.

Così oggi gli agenti della questura hanno sequestrato circa 220 chili di materiale tra: fontane, petardi, mini-ciccioli, candele, etc.

L’intervento in un negozio di Montano Lucino dove la polizia ha trovato materiale pirotecnico. Benché di libera vendita erano stipati in un capannone adibito al deposito di prodotti altamente infiammabili: carta, articoli natalizi – tra cui ghirlande e alberi di Natale – oggetti in plastica, detergenti/disinfettanti per pavimenti.

Così il titolare, passaporto cinese, è stato denunciato per “fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente”.

Gli agenti in collaborazione coi Vigili del Fuoco, hanno anche accertato alcune violazioni delle misure necessarie per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.